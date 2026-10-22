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22.10.2026 14:08

ΔΕΗ – WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας

22.10.2026 14:08
DEH – Sustainability Seeds 4

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Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ ένωσε τις δυνάμεις της με τη WE4ALL, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τη Βόρεια Εύβοια μέσα από το πρόγραμμα «Sustainability Seeds».

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να συμβάλει στην ολιστική αναγέννηση της περιοχής μέσα από μια πολυεπίπεδη παρέμβαση, συνδυάζοντας την κοινωνική και οικονομική στήριξη των τοπικών κοινοτήτων με δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς.

Η δράση εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για τη στήριξη των επηρεαζόμενων κοινοτήτων (affected communities) στις περιοχές δραστηριοποίησής του. Εστιάζοντας στη Βόρεια Εύβοια, μια περιοχή που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών του 2021, η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες περιβαλλοντικής αποκατάστασης και κοινωνικοοικονομικής ενίσχυσης, στις οποίες ο Όμιλος ΔΕΗ μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά, δημιουργώντας μετρήσιμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Το πρόγραμμα «Sustainability Seeds», αναπτύχθηκε γύρω από δύο βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και την  ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 500 καρποφόρα δέντρα σε πληγέντες αγρότες της Βόρειας Εύβοιας, με στόχο την αποκατάσταση μέρους  της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Οι αγρότες ανέλαβαν τη φύτευση και τη φροντίδα των δέντρων, ενισχύοντας την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη σταδιακή αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Βόρειας Εύβοιας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 μαθητών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατανοώντας καλύτερα τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στην προστασία του.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αξία για τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Μέσα από συνεργασίες με φορείς, όπως η WE4ALL, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

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