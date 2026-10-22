Data Centers στην Ελλάδα: Aπό το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ανάγκη εθνικής στρατηγικής

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Οι ενεργειακές απαιτήσεις, η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, η βιωσιμότητα και οι τεχνολογικές καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου των κέντρων δεδομένων (Data Centers) βρέθηκαν στο επίκεντρο του Data Center Forum 2026, που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications στην Αθήνα, στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Η ενεργειακή τεχνική εταιρεία RESINVEST υποστήριξε την εκδήλωση και τον διάλογο για τις προοπτικές ανάπτυξης ενός κλάδου που συνδέει άμεσα την ψηφιακή οικονομία με τον ενεργειακό τομέα.

Στο Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, επενδυτών και εξειδικευμένα στελέχη από τους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και των ψηφιακών υποδομών. Το συνέδριο προσέγγισε πολύπλευρα τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης των Data Centers, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τις διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις έως τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των Data Centers, καθώς και στις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και αδιάλειπτης λειτουργίας τους ως κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Η δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο κέντρων δεδομένων, καθώς και οι θεσμικές, ρυθμιστικές και ενεργειακές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προσέλκυση και υλοποίηση σχετικών επενδύσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εισήγησης της Αλεξίας Τροκούδη, Group Head of Legal and Regulatory Strategy της RESINVEST.

Η Αλεξία Τροκούδη, Group Head of Legal and Regulatory Strategy της ενεργειακής τεχνικής εταιρείας RESINVEST.

Στην εισήγησή της με θέμα: «Greece as a Data Center Hub: Barriers to Growth and the Path Forward» η κ. Τροκούδη επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης «θεσμικών ζητημάτων, όπως η γεωγραφική αναντιστοιχία, το κενό ανάμεσα στη γνωστοποίηση και στον έλεγχο καθώς το σύστημα της γνωστοποίησης μεταφέρει το βάρος από τον προληπτικό στον κατασταλτικό έλεγχο, η σύνδεση του εθνικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απουσία απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση νερού κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης, καθώς και στην έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον αρμόδιο μηχανισμό ελέγχου της ακρίβειας των σχετικών δεδομένων. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της κοινωνικής αποδοχής των σχετικών επενδύσεων και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των Data Centers στην Ελλάδα.

Για τη RESINVEST, η οποία δραστηριοποιείται επί περισσότερα από 25 χρόνια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε έργα ενεργειακών υποδομών και στις υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, η διασύνδεση της ενεργειακής και της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

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