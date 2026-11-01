Χανιά: Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου, με λίγες ώρες διαφορά

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Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγων ωρών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και αφορά στον εντοπισμό και την περισυλλογή από Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, 55 περίπου αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου κάτω από καλές καιρικές συνθήκες.

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