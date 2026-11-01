«Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»: Το απαξιωτικό μήνυμα του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικου» στις Αρχές και οι ενδείξεις χρηματισμού αστυνομικών

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Σίγουρος ότι θα καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό εμφανιζόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων και εστίασης «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Τόσο βέβαιος ήταν για την επιτυχία του σχεδίου διαφυγής του, ώστε φέρεται να άφησε πίσω του ακόμη και σημείωμα με υποτιμητικές αναφορές προς τους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για την υπόθεση επεκτείνεται στην πιθανή εμπλοκή έξι αστυνομικών, αλλά και δημόσιων υπαλλήλων από τον ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει διατάξει εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοι της Αρχής είχαν οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, επίσης, το γεγονός ότι ο 57χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ φέρεται να βρισκόταν στο Ντουμπάι από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου, αναρτώντας μάλιστα σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρίσκεται πλέον προσωρινά κρατούμενος, μαζί με άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με παράνομα έσοδα που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Η χολιγουντιανή σύλληψη και το σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό

Η σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη υπήρξε επεισοδιακή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερωθεί για την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση και επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο ίδιος φέρεται να μετακινήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε και στην Κορινθία, επιχειρώντας να μην κινήσει υποψίες. Τελικά, εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, λίγο πριν προλάβει να περάσει οδικώς στην Αλβανία και από εκεί να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το σχέδιο διαφυγής του προέβλεπε τη μετάβασή του αρχικά στην Αλβανία και στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, φέρεται να είχε στην κατοχή του πιστωτική κάρτα που ανήκει σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ενδεικτικό της βεβαιότητάς του ότι θα καταφέρει να διαφύγει ήταν το σημείωμα που φέρεται να άφησε στους αστυνομικούς, στο οποίο περιλαμβάνονταν απαξιωτικές αναφορές προς την ΕΛ.ΑΣ. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το περιεχόμενό του, ανέφερε:

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια».

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση που του επέτρεπε να γνωρίζει εγκαίρως τις κινήσεις των διωκτικών αρχών, αλλά και εάν κάποιοι αστυνομικοί ενδεχομένως επέτρεπαν τη μετακίνησή του στο εξωτερικό, παρά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Στο μικροσκόπιο έξι αστυνομικοί – Πληροφορίες για χρηματισμό και απειλές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τη φερόμενη δημιουργία δικτύου έξι αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και διευκολύνσεις στον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι φέρονται να χρηματίζονταν, ενώ άλλοι φέρονται να δέχονταν απειλές προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εγκληματικής ομάδας.

Ένας από τους αστυνομικούς φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τον ιδιοκτήτη για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις του κυκλώματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προετοιμάζεται κατάλληλα και να αποφεύγει τις συνέπειες των ελεγκτικών διαδικασιών.

Παράλληλα, για δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία φέρεται να δωροδοκήθηκε από έναν από τους κατηγορουμένους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής λόγος της συναλλαγής.

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