Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, όταν ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα, κρατώντας ομήρους δύο υπαλλήλους ιδιωτικής ασφάλειας και πυροβολώντας, σύμφωνα με καταγγελία, εναντίον τρίτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από υπάλληλο της εταιρείας φύλαξης, ο οποίος ενημέρωσε ότι τρία έως τέσσερα άτομα, που έφεραν όπλα, είχαν εισβάλει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο υπάλληλος, οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο όχημά του. Την ίδια ώρα, δύο συνάδελφοί του κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι δράστες φέρεται να εγκατέλειψαν την επιχείρηση και να διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας που κρατούσαν ομήρους.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Δαμασίου, όπου εκτιμάται ότι οι δράστες το άφησαν προκειμένου να συνεχίσουν τη διαφυγή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο σπίτι του. Τότε, οι δράστες, απειλώντας τον με πιστόλια, είχαν καταφέρει να του αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν στη συνέχεια συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της νέας απόπειρας ληστείας και αναζητούν τους δράστες.

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