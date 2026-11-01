search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 09:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2026 09:09

Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

01.11.2026 09:09
peripoliko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, όταν ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα, κρατώντας ομήρους δύο υπαλλήλους ιδιωτικής ασφάλειας και πυροβολώντας, σύμφωνα με καταγγελία, εναντίον τρίτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από υπάλληλο της εταιρείας φύλαξης, ο οποίος ενημέρωσε ότι τρία έως τέσσερα άτομα, που έφεραν όπλα, είχαν εισβάλει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο υπάλληλος, οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο όχημά του. Την ίδια ώρα, δύο συνάδελφοί του κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι δράστες φέρεται να εγκατέλειψαν την επιχείρηση και να διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας που κρατούσαν ομήρους.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Δαμασίου, όπου εκτιμάται ότι οι δράστες το άφησαν προκειμένου να συνεχίσουν τη διαφυγή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο σπίτι του. Τότε, οι δράστες, απειλώντας τον με πιστόλια, είχαν καταφέρει να του αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν στη συνέχεια συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της νέας απόπειρας ληστείας και αναζητούν τους δράστες.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων


Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θέρμη

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός με την 92χρονη με αναπηρία 87%, που απειλείται με έξωση – Σε πλειστηριασμό το σπίτι όπου ζει 66 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

ipa astynomia makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο

profile
BUSINESS

Profile: Από το Λονδίνο ξεκινά νέα διεθνή προσπάθεια στην τεχνητή νοημοσύνη για τις μεγάλες τράπεζες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπουν... «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Mouria
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: Κλείνει το τελευταίο «οχυρό» των Εξαρχείων - Η ιστορική «Μουριά» και η επέλαση του Airbnb (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 09:33
arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

1 / 3