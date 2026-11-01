Αιματηρό επεισόδιο στη Μυτιλήνη: Για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατηγορείται ο 37χρονος που πυροβόλησε με αεροβόλο τον 40χρονο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με την κατηγορία βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί εκ νέου την Τρίτη ο 37χρονος που την Παρασκευή το βράδυ, πυροβόλησε με αεροβόλο έναν 40χρονο στη Μυτιλήνη.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα (1/11) στον εισαγγελέα με την δικογραφία να αναφέρει απόπειρα ανθρωποκτονίας ωστόσο, όπως είπε, στην ΕΡΤ Αιγαίου ο δικηγόρος του 37χρονου, ο εισαγγελέας μετέτρεψε την κατηγορία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και του έδωσε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη που θα οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστήριο. Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται και αυτή της κατοχής όπλων και οπλοχρησία.

Όπως είπε ο Πανάγος Κουφέλος , ο συλληφθείς είχε με το 40χρονο θύμα είχαν προηγούμενη διένεξη όταν το τριμήνου. Το θύμα είχε επιτεθεί στον 37χρονο επειδή φορούσε μια πράσινη φόρμα.

Η υπόθεση τότε οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και επεβλήθησαν περιοριστικά μέτρα στον 40χρονο να μην πλησιάζει τον 37χρονο, μέτρα τα οποία παραβίασε το βράδυ της Παρασκευής και σύμφωνα με τον συνήγορο προκάλεσε τον κατηγορούμενο.

Μαζί με τον 37 χρόνο συνελήφθη και ένας 22χρονος, που από κοινού επιτέθηκαν στον 40χρονο, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας σε έρευνα που έγινε, βρέθηκαν έξι αεροβόλα όπλα και σφαιρίδια που είχε στο σπίτι του ο 37χρονος.

Διαβάστε επίσης:

Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στη Μαγνησία: Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα – Μεγάλος όγκος νερού και σε Θάσο και Κίμωλο (video)

Σοβαρό τροχαίο με δύο φορτηγα στα διόδια Πολυμύλου – Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό



Μάνη: 53χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδελφό του – Είχαν κτηματικές διαφορές

