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01.11.2026 17:49

«Αυτογκόλ» για 64χρονο οδηγό που έτρεχε με 293 χλμ. και το ανέβαζε στα social media

01.11.2026 17:49
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Στην ταυτοποίηση οδηγού, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί σε περιοχές της Αττικής, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 64χρονος οδηγός δραστηριοποιούνταν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας κατ’ επανάληψη βίντεο με τον ίδιο να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο και κινούμενος σε λεωφόρους στην Αττική, όπως στη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά, αλλά και στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, να προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα που σε ορισμένες περιπτώσεις έφθανε και τα 293 χλμ.

Τα βίντεο ήταν προσιτά στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς διατηρούσε ανοιχτά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διεγείροντας, σύμφωνα με την αστυνομία, με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα μίμησης από άλλους χρήστες, να προβούν σε ανάλογες πράξεις επικίνδυνης οδήγησης.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της ΟΕΠΤΑ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 64χρονο οδηγό και διαχειριστή των λογαριασμών στο «Instagram» και το «TikTok».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

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«Αυτογκόλ» για 64χρονο οδηγό που έτρεχε με 293 χλμ. και το ανέβαζε στα social media

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