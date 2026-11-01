Χωριάτικο, κωδικός… λάδι: Ξεσκονίζουν τις λίστες με υπαλλήλους σε εφορίες, ΕΦΚΑ, πολεοδομίες που έβαζαν πλάτη στο κύκλωμα

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Νέα, εξαιρετικά σοβαρή διάσταση αποκτά το σκάνδαλο του κυκλώματος «Χωριάτικο», καθώς οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο δίκτυο των προσώπων που φέρονται να εξασφάλιζαν προστασία και διευκολύνσεις στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο λίστες με ονόματα, ποσά, δημόσιες υπηρεσίες και τη χαρακτηριστική λέξη «λάδι», οι οποίες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Star, βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Οι καταγραφές παραπέμπουν σε ένα πιθανό δίκτυο συναλλαγών με υπαλλήλους εφοριών, του ΕΦΚΑ, πολεοδομιών και άλλων κρατικών υπηρεσιών, το οποίο εξετάζεται εάν λειτουργούσε ως μηχανισμός προστασίας των δραστηριοτήτων του κυκλώματος.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο τις οικονομικές απάτες που αποδίδονται στην οργάνωση, αλλά και ποιοι ενδεχομένως μέσα στον κρατικό μηχανισμό επέτρεπαν τη συνέχιση της δράσης της, έναντι χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων.

Οι λίστες με το «λάδι», ο «Ζορό» και οι εφορίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η πρώτη λίστα περιγράφει συναλλαγές που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολών του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικο» και μιας στενής συνεργάτιδάς του, με το μικρό όνομα Δήμητρα.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δεν έχει συλληφθεί, εμφανίζεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επαφές του κυκλώματος.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές αναφορές:

«ΣΔΟΕ: λάδι»

«ΔΟΥ Μυκόνου: λάδι»

«ΔΟΥ Γλυφάδας»

«ΔΟΥ Μεγάλου Πλούτου»

Αναφορά σε πρόσωπο με την ένδειξη «νούμερο 1».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια ακόμη καταχώριση, η οποία αναφέρει: «Πήγαμε 8, ζητήσανε 50, χάλασε». Οι ερευνητές καλούνται να εξακριβώσουν εάν πρόκειται για αναφορά σε χρηματική συναλλαγή που δεν ολοκληρώθηκε, επειδή η άλλη πλευρά απαίτησε μεγαλύτερο ποσό. Προς το παρόν, πάντως, η ακριβής σημασία της σημείωσης δεν έχει αποδειχθεί.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δεύτερη λίστα, η οποία εντοπίστηκε στη Ρόδο. Σε αυτήν υπάρχει καταχώριση για επιχείρηση με τον αριθμό «357» και τη λέξη «λάδι», ενώ δίπλα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΤΑΔ». Σε άλλα σημεία εμφανίζονται οι αναφορές «Α.Τ.», που ενδέχεται να παραπέμπει σε αστυνομικό τμήμα, και «Ζορό», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί σε ποιο πρόσωπο αντιστοιχεί η τελευταία κωδική ονομασία.

Οι λίστες αποτελούν σημαντικό ερευνητικό υλικό για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση προσώπων και στη διερεύνηση πιθανών πράξεων δωροδοκίας. Η αναγραφή μιας υπηρεσίας ή ενός προσώπου στα έγγραφα δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη συναλλαγή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίηση ορισμένων προσώπων.

Η «θεία Μαίρη» και η έρευνα της ΑΑΔΕ

Σημαντική πτυχή της υπόθεσης αποτελεί και ο ρόλος μιας γυναίκας που αναφέρεται με το προσωνύμιο «θεία Μαίρη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Star, πρόκειται για ανώτατο στέλεχος της Εφορίας στην πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών.

Η συγκεκριμένη εφορία φέρεται να είχε ιδιαίτερη σημασία για τις δραστηριότητες της οργάνωσης, καθώς εκεί πραγματοποιούνταν διαδικασίες έναρξης και διακοπής εργασιών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση. Η υπάλληλος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τη γυναίκα που αποτελούσε βασική συνεργάτιδα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έχουν καταγραφεί να συνομιλούν με μεγάλη οικειότητα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Η φύση των επαφών και το ενδεχόμενο οποιασδήποτε παράνομης διευκόλυνσης αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Ήδη, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, έχει ενεργοποιηθεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής. Η υπηρεσία ζητά στοιχεία από την αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε εμπλοκή εφοριακών υπαλλήλων, δωροδοκία ή διαρροή πληροφοριών προς το κύκλωμα.

Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή εμπλοκή αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να ενημέρωναν μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους, με οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα. Στο μικροσκόπιο έχει τεθεί και πρώην αστυνομικός, που είχε υπηρετήσει επί χρόνια σε νευραλγική θέση στην Ασφάλεια.

Το δίκτυο προστασίας και το ενδεχόμενο νέας δικογραφίας

Η νέα διάσταση της υπόθεσης δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το εύρος των διασυνδέσεων του κυκλώματος με κρατικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, οι συνεργάτες του φερόμενου ως αρχηγού φρόντιζαν να διατηρούν επαφές σε διαφορετικές υπηρεσίες, με πρόσωπα που φέρονταν να απολαμβάνουν ιδιαίτερη μεταχείριση και να δέχονται μικρά ή μεγαλύτερα δώρα.

Στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται λόγος ακόμη και για «βαφτιστήρια», όπως αποκαλούνταν πρόσωπα που φέρονται να συνδέονταν με αυτό το δίκτυο εξυπηρετήσεων. Η διερεύνηση αυτών των επαφών ενδέχεται να οδηγήσει στον σχηματισμό νέας, ξεχωριστής δικογραφίας, με επίκεντρο όχι μόνο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και τυχόν δημόσιους λειτουργούς που διευκόλυναν τη δράση της.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της φερόμενης απάτης των περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κατηγορηθεί συνολικά 59 πρόσωπα, από τα οποία δέκα κρίθηκαν προφυλακιστέα. Η δραστηριότητα του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν περιοριζόταν στους φούρνους της αλυσίδας «Χωριάτικο», αλλά επεκτεινόταν σε νυχτερινά καταστήματα, beach bars, επιχειρήσεις διασκέδασης και ακίνητα.

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