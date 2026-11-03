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03.11.2026 20:21

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Σε ποιες περιφέρειες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους οι Δημοκρατικοί στη μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

03.11.2026 20:21
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Σούζαν ΝτελΜπένι, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα της θα ανακτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Παρά την αισιοδοξία της, η ΝτελΜπένι προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να υπονομεύσουν την εκλογική διαδικασία μέσω παρεμβάσεων στους εκλογικούς καταλόγους και την επιστολική ψήφο.
  • Η επικεφαλής απέφυγε να προβλέψει τον ακριβή αριθμό των εδρών που θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, τονίζοντας ότι το επιτελείο της παρακολουθεί στενά κάθε εκλογική αναμέτρηση.
  • Το κόμμα έχει εστιάσει σε οκτώ συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συνολική επίδοση των Δημοκρατικών σε εθνικό επίπεδο.
  • Η ΝτελΜπένι εκτιμά ότι οι αναδιαμορφώσεις των εκλογικών ορίων που επιχείρησαν οι Ρεπουμπλικανοί σε ορισμένες περιφέρειες ενδέχεται τελικά να λειτουργήσουν υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων.

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Πεπεισμένη πως το κόμμα της θα ανακτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξή της στο CNN η Σούζαν ΝτελΜπένι, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, όμως, προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί να επιχειρήσουν να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία την τελευταία στιγμή.

«Έχω αυτοπεποίθηση, αλλά είμαι και καχύποπτη. Είμαι βέβαιη ότι θα ανακτήσουμε τον έλεγχο της Βουλής και θα εξασφαλίσουμε μια ισχυρή πλειοψηφία που θα μας επιτρέψει να κυβερνήσουμε. Γνωρίζω, όμως, ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της εκλογικής περιόδου οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να υπονομεύσουν το σύστημα, ξεκινώντας από την αναχάραξη των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας, τις επιθέσεις κατά της επιστολικής ψήφου και τις προσπάθειες να διαγράψουν νόμιμους ψηφοφόρους από τους εκλογικούς καταλόγους», δήλωσε η ΝτελΜπένι από το εκλογικό στρατηγείο των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον.

«Η καχυποψία μου έχει να κάνει με το να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Και είμαστε», πρόσθεσε.

Η Δημοκρατική βουλευτής από την πολιτεία της Ουάσινγκτον απέφυγε να προβλέψει πόσες επιπλέον έδρες θα μπορούσε να κερδίσει το κόμμα της απόψε, ξεκαθαρίζοντας ότι παρακολουθεί «κάθε μία» από τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Ωστόσο, ξεχώρισε οκτώ περιφέρειες που, όπως εκτίμησε, θα δώσουν από νωρίς μια πρώτη εικόνα για την εκλογική επίδοση των Δημοκρατικών.

– 6η περιφέρεια του Κεντάκι: Πρόκειται για μια περιφέρεια στην οποία ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 15 ποσοστιαίων μονάδων. Σύμφωνα με τη ΝτελΜπένι, το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ένδειξη για το «τι πρόκειται να δούμε σε ολόκληρη τη χώρα» στις αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες.

11η περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας: Ο Τραμπ είχε κερδίσει την περιφέρεια με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί κατέληξαν να αποσύρουν χρηματοδότηση από την προεκλογική εκστρατεία, καθώς δεν κατάφεραν να κερδίσουν έδαφος απέναντι στον Δημοκρατικό Τζέιμι Έιγκερ.

– 10η περιφέρεια του Οχάιο: Μία από τις περιφέρειες που έχουν μπει πλέον στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης. Την έδρα κατέχει εδώ και χρόνια ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Τέρνερ, με τη ΝτελΜπένι να τη χαρακτηρίζει «εξαιρετική ευκαιρία» για την εκλογή Δημοκρατικού βουλευτή.

– 6η περιφέρεια της Αριζόνας: Η ΝτελΜπένι τη χαρακτήρισε «κλασική αμφίρροπη περιφέρεια», όπου η Δημοκρατική ΤζοΆνα Μεντόζα επιχειρεί να εκτοπίσει τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Χουάν Σισκομάνι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τέσσερις περιφέρειες στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να αναδιαμορφώσουν τα εκλογικά όρια προς όφελός τους, αλλά, σύμφωνα με την ΝτελΜπένι, οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν τελικά να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Πρόκειται για τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

– 28η περιφέρεια του Τέξας: Την έδρα κατέχει ο Δημοκρατικός βουλευτής Χένρι Κουέγιαρ.

9η περιφέρεια του Οχάιο: Την έδρα κατέχει η Δημοκρατική βουλευτής Μάρσι Κάπτορ.

14η περιφέρεια της Φλόριντα: Την έδρα κατέχει η Δημοκρατική βουλευτής Κάθι Κάστορ.

1η περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας: Την έδρα κατέχει ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντον Ντέιβις.

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