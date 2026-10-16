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16.10.2026 11:05

Αστυνομική εισβολή στο τουρκικό Halk TV και επιτροπή εποπτείας του περιεχομένου του

16.10.2026 11:05
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Ανακατατάξεις στο παγκόσμιο χάρτη για την ελευθεροτυπία των RSF προκαλεί η νέα αστυνομική εισβολή στον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV της Κωνσταντινούπολης, από τους λίγους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Τουρκίας που δεν συνδέονται με την κυβέρνηση και διορίστηκε επίτροπος για να επιβλέπει το δημοφιλές ειδησεογραφικό κανάλι, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαφθορά.

Οι εκπομπές του καναλιού διακόπηκαν προσωρινά. Η αστυνομία περικύκλωσε τα κεντρικά γραφεία του σταθμού, ενώ ομάδες έρευνας για οικονομικά εγκλήματα διεξήγαγαν έρευνες στο εσωτερικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μεταδίδουν τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Έπειτα από τις νέες εξελίξεις η Τουρκία εμφανίζεται στην 163η θέση, σε σύνολο 180 χωρών στο Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του προέδρου του Halk TV, Τζαφέρ Μαχίρογλου, με κατηγορίες για νόθευση διαγωνισμών, δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 17 υπόπτους, εκ των οποίων οι 11 τέθηκαν υπό κράτηση. Παράλληλα, διορίστηκαν επίτροποι και σε άλλες εταιρείες που συνδέονται με τον Μαχίρογλου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Μαχίρογλου καταδίκασε τον διορισμό διαχειριστή στο κανάλι, χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια και «μαύρη μέρα για την Τουρκία». Ο επιχειρηματίας, που ζει στην Αγγλία, απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Η Ένωση Σύγχρονων Δημοσιογράφων με έδρα την Άγκυρα καταδίκασε την ενέργεια κατά του καναλιού. «Ο διορισμός ενός διαχειριστή στο Halk TV και η αναστολή της μετάδοσής του συνιστούν σοβαρή παρέμβαση κατά της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης», δήλωσε η δημοσιογραφική ένωση. «Αυτή η απόφαση, η οποία αγνοεί τα συνταγματικά δικαιώματα και το δικαίωμα του κοινού στην πρόσβαση σε πληροφορίες, είναι απαράδεκτη». Η επιδρομή στο κανάλι έγινε την ώρα που ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά, σε μια υπόθεση που οι επικριτές θεωρούν επίσης πολιτικά υποκινούμενη κίνηση κατά της αντιπολίτευσης.

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