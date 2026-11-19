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Εν μέσω του νέου κύματος των δημοσκοπήσεων παρατηρούμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι, ιδίως στελέχη και οπαδοί των κομμάτων εξουσίας, που δυσαρεστούνται με τα ευρήματά τους, κυρίως επειδή οι έρευνες δεν δικαιώνουν τους στόχους τους.

Γεννιέται λοιπόν αυτομάτως μια απορία: Όλοι αυτοί που γκρινιάζουν και εμμέσως ή ευθέως αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις αντιλαμβάνονται πόσο χειρότερη θα ήταν η κατάσταση για τα κόμματά τους χωρίς αυτές;

Πρώτο παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία. Με τόσο γενικευμένη – και δίκαιη – διαμαρτυρία των πολιτών για την κάθετη πτώση της ποιότητας ζωής και την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης, θα πίστευε κανείς ότι υπάρχει πιθανότητα να φτάσει ή να ξεπεράσει το 30%; Μόνο οι δημοσκοπήσεις το λένε και μάλιστα μόνο επειδή οι δημοσκόποι επιχειρούν να κατανείμουν τους αναποφάσιστους. Η πρόθεση ψήφου δεν δίνει πάνω από 26% και μόνο η χαώδης διαφορά από τον δεύτερο δικαιώνει την εξασθενημένη αίσθηση περί πολιτικής κυριαρχίας. Πιπέρι στο στόμα λοιπόν για όσους στη Ν.Δ. δυσαρεστούνται από τις έρευνες.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται κολλημένη μακριά από τον στόχο της, αλλά ούτε αυτή δικαιούται να διαμαρτύρεται. Άλλωστε είναι δεύτερη, κάτι που, με δεδομένη την απουσία ισχυρής κοινωνικής δυναμικής, ουδείς θα αντιλαμβανόταν εάν δεν το έδειχναν οι έρευνες.

Ιδιαίτερα σε πολλές περιφέρειες της χώρας, όπου το ΠΑΣΟΚ προηγείται καθαρά, θα ήταν αδύνατον να πείσεις κάποιον ότι η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζεται δεύτερο κόμμα. Ψυχραιμία λοιπόν. Κάτι ανάλογο ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, με μονοψήφια επίδοση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, το ψάχνεις και δεν το βρίσκεις.

Θυμάστε κάτι τύπους – μερικοί εκ των οποίων… δημοσκόποι – που «εκτιμούσαν» ότι ο Ανδρουλάκης θα βρεθεί κάτω από την Καρυστιανού ή/και την Κωνσταντοπούλου; Αυτή η μπουρδολογία πιθανόν θα επικρατούσε σήμερα ως γενική αίσθηση αν δεν υπήρχαν οι δημοσκοπήσεις, των οποίων τα στοιχεία διατηρούν ζωντανή την (κυριολεκτικά τελευταία) ελπίδα στη Χαριλάου Τρικούπη ότι μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.

Και κάτι τελευταίο: Χωρίς τις δημοσκοπήσεις, όσες ενστάσεις κι αν έχει κάποιος γι’ αυτές, και γενικώς χωρίς τα όποια άλλα επιστημονικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης, την πολιτική ατζέντα θα την καθόριζαν άλλοι, πολύ επικίνδυνοι παράγοντες:

τα σόσιαλ μίντια και ο ατελείωτος χουλιγκανισμός που επικρατεί σε αυτά,

οι συνωμοσιολόγοι και οι παράλογες θεωρίες τους, οι πιο αδίστακτοι από τους λαϊκιστές κάθε απόχρωσης

και κάθε άλλο φρούτο από αυτά που κυριαρχούν στον χαώδη μπαξέ της πολιτικής και παραπολιτικής αλητείας.

Ψυχραιμία λοιπόν – ξανά. Ιδίως από τους συστημικούς παίκτες, που έχουν κάθε συμφέρον να επικρατούν συνθήκες πολιτικής ομαλότητας και καθαροί κανόνες.

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