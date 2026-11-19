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Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη, με καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό. Με αυτή την αφορμή, η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, «Ο Πίνακας» καθρεφτίζει με χιούμορ και οξύτητα μια κοινωνία που καταρρέει πίσω από την εικόνα της.

Σχετικά με την υπόθεση: Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας. Η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα. Σε μια ακραία κίνηση οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκινώντας από το εμβληματικό αριστούργημα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»). Πριν όμως ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια ταπεινή μοναχή –γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης– για να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο, «τέλειο» αντίγραφο!

Το μουσείο του Πράδο θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο αντικατάστασης. Με αφορμή μια «Έκθεση Αντιγράφων», μετατρέπει σταδιακά την αδελφή Άνχελα από μια γυναίκα του Θεού στο απόλυτο viral trend, μια avant-garde influencer των media, μια pop καλόγρια της διπλανής πόρτας που αποθεώνεται από τα πλήθη. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη πλέον να ανακοινώσει επίσημα την πώληση του πίνακα και την αντικατάστασή του από το αντίγραφο. Οι πολίτες δέχονται με χαρά το μέτρο, καθώς λατρεύουν πια τη διάσημη μοναχή αντιγραφέα και την προτιμούν από τον Βελάθκεθ, σε μια εποχή που οι προσωπικότητες των social media έχουν μεγαλύτερη αξία από την Ιστορία και τον πολιτισμό και τα αντίγραφα είναι πιο trendy από τα πρωτότυπα. Τι συμβαίνει όμως όταν η μοναχή-σταρ αρχίζει να αποκτά δική της καλλιτεχνική φωνή και να κάνει παρεμβάσεις στον πίνακα; Ένα φρενήρες ταξίδι ματαιοδοξίας, πίστης και αυτογνωσίας ξεκινά, απέναντι σε μια κοινωνία εθισμένη στα likes, τον χειρισμό και τα κατασκευασμένα είδωλα.

Η ηθοποιός σχολίασε με αφορμή την υπόθεση του έργου και την επικαιρότητα, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας. Είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μερίδα του κόσμου σήμερα χρειάζεται να παρανομεί για να επιβιώσει. Η καθημερινότητά μας σήμερα δεν είναι διαχειρίσιμη».

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