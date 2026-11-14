Attica Πολυκαταστήματα: Τρίτο κατάστημα στο Ελληνικό και επιτάχυνση της επέκτασης στην αγορά ειδών πολυτελείας

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Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχονται τα Attica Πολυκαταστήματα, ενισχύοντας την παρουσία τους στην αγορά ειδών πολυτελείας και επενδύοντας σε εμπορικούς προορισμούς που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον χάρτη του λιανεμπορίου τα επόμενα χρόνια. Η νέα συμφωνία μίσθωσης στο Riviera Galleria του Ελληνικού επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά πολυκαταστήματα.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της IDEAL Holdings, ανακοίνωσε τη μίσθωση τρίτου καταστήματος στο Riviera Galleria, το εμπορικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Ελληνικού.

Το νέο κατάστημα θα έχει συνολική επιφάνεια 139,65 τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία 91,40 τετραγωνικά θα αποτελούν χώρους πώλησης και τα υπόλοιπα 48,25 τετραγωνικά αποθηκευτικούς χώρους.

Στον συγκεκριμένο χώρο θα φιλοξενείται οίκος ανδρικής ένδυσης, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία premium και luxury retail.

Η στρατηγική του Ελληνικού

Η επιλογή του Riviera Galleria δεν είναι τυχαία. Η ανάπτυξη του Ελληνικού δημιουργεί σταδιακά έναν νέο εμπορικό και τουριστικό προορισμό, στον οποίο αναμένεται να συγκεντρωθούν καταστήματα υψηλής ποιότητας, χώροι εστίασης και υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε Έλληνες καταναλωτές όσο και σε επισκέπτες από το εξωτερικό.

Για τους μεγάλους λιανεμπορικούς ομίλους, η παρουσία σε τέτοιους χώρους προσφέρει πρόσβαση σε καταναλωτικό κοινό υψηλότερης αγοραστικής δύναμης και δυνατότητα συνεργασίας με διεθνείς εμπορικές φίρμες.

Παράλληλα, η επιλογή μικρότερων, εξειδικευμένων καταστημάτων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του εμπορικού χαρτοφυλακίου, σε σχέση με τις μεγάλες μονάδες που απαιτούν υψηλότερες επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες.

Το σχέδιο έως το 2030

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων και ενίσχυση της παρουσίας σε επιλεγμένες εμπορικές τοποθεσίες.

Η έναρξη της μίσθωσης θα ακολουθήσει την έναρξη λειτουργίας του Riviera Galleria, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για το τρίτο κατάστημα.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει τη μετατόπιση μέρους του ανταγωνισμού από τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα προς νέους προορισμούς που συνδυάζουν αγορές, αναψυχή και τουρισμό.

Ωστόσο, η επιτυχία τέτοιων επενδύσεων θα εξαρτηθεί από την πραγματική επισκεψιμότητα, το ύψος των μισθωμάτων και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Για τα Attica Πολυκαταστήματα, το στοίχημα είναι η αξιοποίηση της ισχυρής εμπορικής τους θέσης σε ένα νέο περιβάλλον, όπου η ανάπτυξη δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από την επέκταση των μεγάλων πολυκαταστημάτων, αλλά και από τη δημιουργία εξειδικευμένων σημείων πώλησης.

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