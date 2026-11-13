HELLENiQ ENERGY: Εκτίναξη κερδών στα 808 εκατ. ευρώ, επενδύσεις 565 εκατ. και διπλασιασμός προσωρινού μερίσματος το 2026

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Εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να υπερτετραπλασιάζονται στο τρίτο τρίμηνο του 2026, κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY, αξιοποιώντας τα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, την αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα και την ευελιξία των διυλιστηρίων της.

Τα συγκρίσιμα EBITDA του Ομίλου εκτινάχθηκαν στα 1,162 δισ. ευρώ, έναντι 365 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 218%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση των συγκρίσιμων καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 808 εκατ. ευρώ, από 186 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 334%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1,896 δισ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 1,201 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις διαδραμάτισαν τα διεθνή περιθώρια διύλισης, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και των περιορισμών στην προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων. Το περιθώριο αναφοράς διαμορφώθηκε στα 30,1 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 8,5 δολαρίων πέρυσι.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων έφτασε τους 4,1 εκατ. τόνους, με τις συνολικές πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 4,2 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν το 46% των πωλήσεων, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του Ομίλου.

Επενδύσεις και μέρισμα

Η ισχυρή κερδοφορία επέτρεψε στη διοίκηση να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, από 0,20 ευρώ, με την καταβολή να προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 565 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, με περίπου το ήμισυ να κατευθύνεται σε αναπτυξιακά έργα, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφτασε τα 615 MW τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο προστέθηκαν επιπλέον 160 MW. Στόχος είναι η αύξηση της ισχύος στα 1,1 GW το 2027 και στα 1,5 GW το 2028.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του εννεαμήνου ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, στα 1,5 δισ. ευρώ.

Εκπτώσεις στα καύσιμα

Στο μέτωπο της στήριξης των καταναλωτών, ο Όμιλος διέθεσε περίπου 50 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο για εκπτώσεις σε καύσιμα κίνησης, ενώ από τις 15 Οκτωβρίου εφαρμόζεται έκπτωση 0,20 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι η ισχυρή κερδοφορία δημιουργεί περιθώρια τόσο για υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους όσο και για επιτάχυνση των επενδύσεων, με τον Όμιλο να προετοιμάζει νέο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία.

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