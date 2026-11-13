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13.11.2026 08:20

CrediaBank: Άλμα 278% στα καθαρά κέρδη, εκταμιεύσεις 3,5 δισ. ευρώ και ισχυρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο

13.11.2026 08:20
CrediaBank_BNP Paribas Asset Management 2
(Από αριστερά προς τα δεξιά): Δήμητρα Βουρνά, Chief Operating Officer CrediaBank – Θανάσης Κασαπίδης, Ηead of Product CrediaBank - Sophie Dimopoulou, Head of Distribution Luxembourg & Eastern Mediterranean Countries at BNP Paribas Asset Management – Βασίλης Λιαρίκος, Head of Individual Segments CrediaBank - Χάρης Μυγδάλης, Chief Information & Digital Officer CrediaBank – Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer CrediaBank - Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank - France Germani, Head of BNP Paribas Asset Management Select Business – Θανάσης Σταθάς, Acting Chief Financial Markets Officer CrediaBank - Remi Lambert, Chief Investment Officer of BNP Paribas Asset Management Select Business - Laurent Bodson, CEO & Co-founder of Gambit Financial Services – Βαγγέλης Κανέλης, Chief Strategy Officer CrediaBank

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Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, σημαντική ενίσχυση των χορηγήσεων και νέα ιστορικά υψηλά στις εκταμιεύσεις δανείων κατέγραψε η CrediaBank στο εννεάμηνο του 2026, επιταχύνοντας παράλληλα την επέκτασή της στην ελληνική και τη διεθνή τραπεζική αγορά.

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 278% σε ετήσια βάση, ενώ τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56%. Αντίστοιχα, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 87,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης άνοδο 56%.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις στο μέτωπο της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,46 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τα 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η CrediaBank να υπερκαλύψει ήδη από το εννεάμηνο τον ετήσιο στόχο της.

Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των οργανικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 32%, φτάνοντας τα 158,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 35,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 34%.

Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υποχώρησε στο 57,2%, έναντι 65,8% έναν χρόνο νωρίτερα, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Οι καταθέσεις του Ομίλου προσέγγισαν τα 8,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο 2,4%. Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%, σε προσαρμοσμένη βάση.

Εξαγορές και επέκταση στο εξωτερικό

Παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη, η CrediaBank προχωρά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω στρατηγικών εξαγορών.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, ενώ η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή διευρύνει τις δυνατότητές του στις κεφαλαιαγορές.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το συνολικό ενεργητικό της CrediaBank αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου υπερβαίνουν βασικούς ετήσιους στόχους, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των συνεργειών από τις νέες επενδύσεις, η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και η περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας.

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