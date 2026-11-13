Microsoft: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις υπηρεσίες της εταιρείας – Σταδιακή επιστροφή στην… κανονικότητα

Takeaways by to pontiki AI Οι υπηρεσίες της Microsoft αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, επιχειρήσεις, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τη διακοπή πρόσβασης σε πολλές υπηρεσίες του Microsoft 365, όπως το Outlook, το Teams και το SharePoint, λόγω υπερφόρτωσης διακομιστών.

Η Microsoft ξεκίνησε σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή προκλήθηκε από μη διαθεσιμότητα διακομιστών και όχι από κυβερνοεπίθεση.

Η δυσλειτουργία προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε συνδεδεμένες πλατφόρμες άλλων εταιρειών, όπως η OpenAI και η Anthropic, ενώ οργανισμοί προειδοποιούν τους χρήστες για κινδύνους απάτης.

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Συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα που έπληξαν τις υπηρεσίες και πλατφόρμες της Microsoft, πολλές εκ των οποίων αντιμετώπισαν διακοπή λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα εισερχόμενα email (το Outlook «έπεσε»), επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αναφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην καθημερινή διοικητική λειτουργία. Τα καταστήματα έχουν χάσει πωλήσεις που βασίζονταν στο email, οι ασθενείς έχουν χάσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τα σχολεία εξ αποστάσεως έχουν κλείσει για σήμερα. Στον ιστότοπο «Service Health Status» της Microsoft, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν σε πολλές υπηρεσίες του 365, συμπεριλαμβανομένων των Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Copilot 365, Defender, Planner, To Do, Intune, Purview και Power BI.

Η εταιρεία δημοσίευσε μια ενημέρωση τα ξημερώματα της Παρασκευής, αναφέροντας ότι είχε ξεκινήσει μια «σταδιακή αποκατάσταση» της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες της. Λίγο αργότερα, υπήρξε κι άλλη ενημέρωση που ανέφερε ότι οι διακομιστές που είχαν αποκατασταθεί άρχισαν και πάλι να μην ανταποκρίνονται. Η Microsoft εξήγησε ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι μια διαδικασία στους επηρεαζόμενους διακομιστές, «υπεύθυνη για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων», υπερφορτώθηκε, με αποτέλεσμα οι διακομιστές να σταματήσουν να επεξεργάζονται αιτήματα. Η εταιρεία ανέφερε ότι προετοιμάζει μια λύση για να «αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα» και, εάν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, θα «επαναφέρει σταδιακά την επιπλέον κίνηση».

Η Microsoft ανέφερε ότι η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από τη μη διαθεσιμότητα σημαντικού αριθμού διακομιστών της, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση. Η διακοπή, που ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επεκτάθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα σε 74 χώρες, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών προβλημάτων Downdetector. Οι αναφορές προέρχονται από την αμερικανική ήπειρο, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αποτυπώνοντας την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που επικαλείται το BBC, περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές του Microsoft 365, της συνδρομητικής σουίτας που περιλαμβάνει το Outlook και το Teams.

Παράλληλα, η Microsoft αναφέρει ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων της λίστας Fortune 500 χρησιμοποιούν το Copilot, ενώ ανεξάρτητες πλατφόρμες υπολογίζουν ότι μεταξύ τριών και τεσσάρων εκατομμυρίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Microsoft 365. Οι επιπτώσεις του μπλακ άουτ δεν περιορίζονται στις εφαρμογές της Microsoft, καθώς οι υπηρεσίες της είναι διασυνδεδεμένες με συστήματα άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι διερευνά πρόβλημα που επηρεάζει τις συνδέσεις της με τις υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένα εργαλεία της να μη λειτουργούν όπως αναμένεται. Αντίστοιχα, η Anthropic, εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ότι εντόπισε δυσλειτουργία στις διασυνδέσεις της με τις υπηρεσίες Microsoft 365.

Την ίδια ώρα, τράπεζες, πανεπιστήμια και κρατικοί φορείς προειδοποιούν για τον κίνδυνο επιτήδειοι να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση, προσεγγίζοντας χρήστες με ψεύτικες προσφορές τεχνικής υποστήριξης. Η τράπεζα ING Australia κάλεσε τους πελάτες της να βρίσκονται σε επιφυλακή, ιδιαίτερα απέναντι σε απρόσμενα μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους για εγκατάσταση εφαρμογών ή προσκλήσεις για τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις. Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Old Dominion στην αμερικανική πολιτεία της Βιρτζίνια, ζητώντας από τους φοιτητές να προσέχουν παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και SMS που εμφανίζονται ως προσφορές τεχνικής βοήθειας.

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