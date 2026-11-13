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13.11.2026 08:05

SKAG: Επέκταση στην ψηφιακή εκτύπωση και τη συσκευασία με νέες επενδύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας

13.11.2026 08:05
skag ekthesi

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Την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά ψηφιακών εκτυπώσεων και συσκευασίας επιδιώκει η SKAG, αξιοποιώντας τις νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού της πυλώνα SKAG PRINT. Η εταιρεία παρουσίασε τις δυνατότητες της νέας δραστηριότητάς της στην έκθεση SYSKEVASIA 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo.

Η επέκταση στον συγκεκριμένο τομέα εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της SKAG, με στόχο την αξιοποίηση της παραγωγικής της τεχνογνωσίας σε αγορές που εμφανίζουν αυξανόμενες απαιτήσεις για εξατομικευμένες εκτυπώσεις, ευέλικτες παραγωγικές διαδικασίες και λύσεις συσκευασίας.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση της ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανής HP Indigo 18K, η οποία παρέχει δυνατότητες παραγωγής τόσο μικρών όσο και μεγάλων ποσοτήτων, επιτρέποντας την ανάπτυξη προσωποποιημένων προϊόντων, ειδικών εκδόσεων και δοκιμαστικών παραγωγών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δημιουργεί δυνατότητες εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων και να προσαρμόζουν τις εκτυπώσεις τους στις ανάγκες διαφορετικών αγορών και καταναλωτικών ομάδων.

Νέες εφαρμογές και παραγωγική ευελιξία

Παράλληλα, η SKAG PRINT επενδύει σε τεχνολογίες ψηφιακής επεξεργασίας και αναβάθμισης των εκτυπώσεων, όπως οι εφαρμογές Foil και Spot UV μέσω συστημάτων MGI, οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή ειδικών οπτικών και απτικών αποτελεσμάτων χωρίς την κατασκευή κλισέ.

Στις δυνατότητες της νέας δραστηριότητας περιλαμβάνονται επίσης η εκτύπωση λευκού μελανιού σε διάφανα και χρωματιστά υλικά, οι εφαρμογές μεταβλητών δεδομένων, η αρίθμηση και η δημιουργία barcodes, καθώς και οι ειδικές εκτυπώσεις με μελάνια ασφαλείας.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συσκευασία, στην παραγωγή διαφημιστικού υλικού, στα εταιρικά δώρα και στις ειδικές εκτυπωτικές εργασίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ανέδειξαν ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που συνδυάζουν μικρότερες παραγωγικές σειρές με υψηλό βαθμό εξατομίκευσης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SKAG, Θεόδωρος Σκαγιάς, επισήμανε ότι οι επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και περισσότερων παραγωγικών επιλογών στους πελάτες.

Η ανάπτυξη της SKAG PRINT δημιουργεί για την εταιρεία δυνατότητες διεύρυνσης του πελατολογίου της και ενίσχυσης της παρουσίας της σε νέες κατηγορίες προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιοποίηση της παραγωγής και η εξατομίκευση αποκτούν αυξανόμενη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
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