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Ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί -ώρα Ελλάδος- η ιστορική τριμερής συνάντηση των Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα είναι τα βασικά ζητήματα συζήτησης μαζί με το εμπόριο, τα πυρηνικά όπλα. Η τριμερής γίνεται στην κρατική κατοικία του Κινέζου προέδρου, γνωστή ως Kylin Villa.

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε τις δηλώσεις της συνάντησης, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στη συνεργασία της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την αντιμετώπιση των «παγκόσμιων προκλήσεων». Προσέθεσε ότι οι τρεις χώρες θα πρέπει να «διαφυλάξουν την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και να συμβάλουν περισσότερο στην πρόοδο της ανθρωπότητας».

«Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί». Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε έναν πυρηνικό πόλεμο, να συμμορφωθούμε με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και να διατηρήσουμε την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα» είπε ακόμη.

Ο Σι πρότεινε οι τρεις τους να έχουν και μία απευθείας γραμμής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης («κόκκινης γραμμής») μεταξύ της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας ώστε να διασφαλιστεί ότι «οι εσφαλμένοι υπολογισμοί θα ελαχιστοποιηθούν».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην δική του τοποθέτηση έκακε λόγο για «κοινή ευθύνη των τριών χωρών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Όπως δήλωσε ο Πούτιν, ως «νικήτριες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ πρέπει να «διαφυλάξουν και να ενισχύσουν το σύστημα του διεθνούς δικαίου».

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι τρεις χώρες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι «σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν «γράφουν πραγματικά ιστορία» πραγματοποιώντας σήμερα τριμερείς συνομιλίες.

«Και οι τρεις έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε ήδη συζητήσει αρκετά, ως πρόεδροι τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου», αναφέρει.

«Έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούμε έναν ανοιχτό, εποικοδομητικό διάλογο, με αμοιβαίο σεβασμό, για ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο Τραμπ ασκεί κριτική στους προηγούμενους ηγέτες, επειδή απέφευγαν τις συζητήσεις μεταξύ κρατών «με τα οποία είχαν διαφωνίες».

«Εμείς έχουμε ακριβώς την αντίθετη προσέγγιση», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ με την παλιά νοοτροπία της άρνησης να συζητήσουμε γι’ αυτό» σημείωσε και άρχισε να κάνει αναφορά στο θέμα των πυρηνικών, καλώντας τους άλλου δύο αρχηγούς να περιορίσουν την παραγωγή τους.

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Οι διμερείς πριν την τριμερή

Νωρίτερα προηγήθηκαν κατ΄ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των τριών ηγετών.

Τραμπ και Σι αντάλλαξαν θερμά σχόλια ο ένας για τον άλλον, αναφέροντας πως θέλουν οι δύο χώρες να συνεργαστούν και να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους.

«Είμαι απολύτως αποφασισμένος να συνεργαστώ μαζί σας» είπε ο Σι σε μια διμερή συνάντηση που διήρκεσε περίπου μια ώρα .

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολίασε: «Δεν υπάρχει κανείς άλλος, πουθενά στον κόσμο, που να μπορεί να κάνει όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική προσωπική σχέση. Είναι αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι δεν χαίρονται όταν το ακούνε αυτό, αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό. Αυτό έχει ωφελήσει πολύ τους λαούς και των δύο χωρών μας, και συνεχίζουμε να χτίζουμε αυτή τη φιλία, η οποία γίνεται όλο και πιο στενή, και είναι πραγματικά εκπληκτικό», πρόσθεσε ο Τραμπ που ζήτησε να τα βρουν οι δύο πλευρές σχετικά με τις εξαγωγές για τον αγροτικό τομέα.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση σε θερμό κλίμα και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ αποκάλυψε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη «σύγκρουση στην Ουκρανία και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις».

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε συνάντηση διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προχθές πριν υποδεχτεί τον Τραμπ.

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