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Στόχος κυβερνοεπίθεσης βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή έκθεση μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Politico.

Παρότι οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν πως κατάφεραν να αναχαιτίσουν σε μεγάλο βαθμό την εισβολή, το ακριβές εύρος των επιπτώσεων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η αποτίμηση των ζημιών και η αντίδραση των Βρυξελλών

Επικαλούμενο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Politico επισημαίνει ότι η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής, παρά τις εκτιμήσεις της Κομισιόν περί σημαντικού περιορισμού του περιστατικού.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, επιβεβαίωσε το συμβάν, δηλώνοντας: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπίθεσης που εντοπίστηκε».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο συγκεκριμένες υποδομές, προσθέτοντας ότι «στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους».

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε άμεση απάντηση σε νεότερο αίτημα για σχολιασμό που υποβλήθηκε σήμερα το πρωί.

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