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Αυξήσεις στα χαρτιά, απώλειες στην τσέπη για εκατομμύρια συνταξιούχους. Το 2027 φέρνει αναπροσαρμογές στις κύριες συντάξεις που αναμένεται να αγγίξουν το 3%, όμως η ακρίβεια απειλεί όχι μόνο να εξαφανίσει κάθε επιπλέον ευρώ, αλλά και να αφήσει τους συνταξιούχους με ακόμη μικρότερη αγοραστική δύναμη.

Και αυτό γιατί, την ώρα που μια σύνταξη 800 ευρώ θα αυξηθεί κατά μόλις 24 ευρώ τον μήνα, ο πληθωρισμός έχει ήδη εκτιναχθεί στο 5,7%, επιβαρύνοντας το κόστος διαβίωσης. Έτσι, περίπου 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι βρίσκονται μπροστά σε ένα ακόμη παράδοξο: θα εισπράττουν περισσότερα ευρώ, αλλά ενδέχεται να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Η αύξηση των συντάξεων, αντί να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα, κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκής ακόμη και για την κάλυψη των νέων ανατιμήσεων.

Με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,7% τον Οκτώβριο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης για αύξηση 2,8% στις κύριες συντάξεις. Το νέο ποσοστό εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 3%, ενώ δεν αποκλείεται να φθάσει στο 3,1%, εφόσον επιβεβαιωθούν οι υψηλότερες προβλέψεις για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα, με την κατάθεση του τελικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Το ουσιαστικό ερώτημα, πάντως, δεν είναι μόνο πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις, αλλά πόσα από αυτά τα χρήματα θα απομείνουν μετά τις κρατήσεις, τη φορολογία και τις ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Πόσα ευρώ φέρνει η αύξηση 3%

Με βάση το σενάριο αύξησης 3%, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνταξη 500 ευρώ αυξάνεται κατά 15 ευρώ και φθάνει στα 515 ευρώ, με ετήσιο όφελος 180 ευρώ.

Σύνταξη 600 ευρώ αυξάνεται κατά 18 ευρώ και φθάνει στα 618 ευρώ, με ετήσιο όφελος 216 ευρώ.

Σύνταξη 700 ευρώ αυξάνεται κατά 21 ευρώ και φθάνει στα 721 ευρώ, με ετήσιο όφελος 252 ευρώ.

Σύνταξη 800 ευρώ αυξάνεται κατά 24 ευρώ και φθάνει στα 824 ευρώ, με ετήσιο όφελος 288 ευρώ.

Σύνταξη 900 ευρώ αυξάνεται κατά 27 ευρώ και φθάνει στα 927 ευρώ, με ετήσιο όφελος 324 ευρώ.

Σύνταξη 1.000 ευρώ αυξάνεται κατά 30 ευρώ και φθάνει στα 1.030 ευρώ, με ετήσιο όφελος 360 ευρώ.

Σύνταξη 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 36 ευρώ και φθάνει στα 1.236 ευρώ, με ετήσιο όφελος 432 ευρώ.

Σύνταξη 1.500 ευρώ αυξάνεται κατά 45 ευρώ και φθάνει στα 1.545 ευρώ, με ετήσιο όφελος 540 ευρώ.

Σύνταξη 2.000 ευρώ αυξάνεται κατά 60 ευρώ και φθάνει στα 2.060 ευρώ, με ετήσιο όφελος 720 ευρώ.

Τα παραδείγματα αφορούν μικτά ποσά κύριας σύνταξης, πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τη φορολογία. Επομένως, το καθαρό ποσό που θα καταλήγει στην τσέπη μπορεί να είναι μικρότερο.

Τι αλλάζει εάν η αύξηση φθάσει στο 3,1%

Η αναθεώρηση του ποσοστού από το αρχικό 2,8% στο 3% ή ακόμη και στο 3,1% ακούγεται θετική, όμως το πρόσθετο όφελος είναι περιορισμένο.

Για παράδειγμα, σε μια σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση 2,8% αντιστοιχεί σε 22,40 ευρώ τον μήνα. Με ποσοστό 3%, το ποσό ανεβαίνει στα 24 ευρώ και με 3,1% στα 24,80 ευρώ.

Δηλαδή, μεταξύ του αρχικού και του υψηλότερου σεναρίου, η διαφορά είναι μόλις 2,40 ευρώ τον μήνα ή 28,80 ευρώ τον χρόνο.

Αντίστοιχα, για σύνταξη 1.000 ευρώ, η αύξηση κυμαίνεται από 28 έως 31 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ από 42 έως 46,50 ευρώ.

Συνεπώς, ακόμη και εάν επιβεβαιωθεί το ευνοϊκότερο σενάριο, το επιπλέον ποσό σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Πώς υπολογίζεται η αύξηση

Το ποσοστό αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της ετήσιας μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και του μέσου ετήσιου πληθωρισμού.

Με εκτιμώμενη ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,6% για το 2026, η αύξηση προκύπτει στο 2,8%.

Εάν, όμως, ο πληθωρισμός διαμορφωθεί στο 3,9%, με την ανάπτυξη να παραμένει στο 2%, τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο 2,95%, δηλαδή περίπου στο 3%.

Για να φθάσει η αύξηση στο 3,1%, θα απαιτηθεί υψηλότερο άθροισμα ανάπτυξης και πληθωρισμού από εκείνο που προβλέπει σήμερα το βασικό σενάριο.

Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβαρύνει καθημερινά τους συνταξιούχους, λειτουργεί ταυτόχρονα ως παράγοντας αύξησης των ονομαστικών αποδοχών τους.

Η εθνική σύνταξη ξεπερνά τα 460 ευρώ

Η αύξηση δεν περιορίζεται στην ανταποδοτική σύνταξη, καθώς αναπροσαρμόζεται και το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Με σημερινή βάση τα 446,87 ευρώ, τα νέα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με το ποσοστό αύξησης:

• Με 2,8%, η εθνική σύνταξη φθάνει στα 459,38 ευρώ.

• Με 3%, αυξάνεται στα 460,28 ευρώ.

• Με 3,1%, διαμορφώνεται στα 460,72 ευρώ.

Η μεταβολή έχει σημασία και για ορισμένες συνταξιοδοτικές παροχές και κατώτατα όρια που συνδέονται νομοθετικά με την εθνική σύνταξη.

Επηρεάζει επίσης τον υπολογισμό νέων συντάξεων που θα απονεμηθούν μέσα στο 2027, με βάση τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης και τις ειδικές προϋποθέσεις κάθε κατηγορίας.

Τι γίνεται με την προσωπική διαφορά

Μια σημαντική αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την εναπομείνασα προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να μπορούν να λάβουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 50 ευρώ, με αύξηση 3%, θα λάβει 30 ευρώ επιπλέον τον μήνα, χωρίς το ποσό να απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους τα προηγούμενα χρόνια έβλεπαν λογιστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του καταβαλλόμενου ποσού.

Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

Ακόμη και με αύξηση 3%, το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις.

Ένας συνταξιούχος με 800 ευρώ τον μήνα θα λάβει 24 ευρώ μικτά επιπλέον. Εάν, όμως, οι μηνιαίες δαπάνες του για τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και άλλες βασικές ανάγκες αυξηθούν κατά 40 ή 50 ευρώ, η αναπροσαρμογή δεν θα αρκεί για να καλύψει την επιβάρυνση.

Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι συνταξιούχων που λαμβάνει συνολικά κύριες συντάξεις 1.500 ευρώ θα έχει μικτή αύξηση 45 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό μπορεί να εξανεμιστεί από τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες.

Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο για όσους έχουν χαμηλές συντάξεις, καθώς διαθέτουν αναλογικά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για ανελαστικές δαπάνες.

Από την άλλη πλευρά, οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν εκτός της γενικής ετήσιας αναπροσαρμογής, περιορίζοντας το συνολικό όφελος για όσους λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη.

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