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Την ανάγκη άμεσης προώθησης νέων οδικών έργων στην Αττική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ολοένα εντονότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ανέδειξε ο Πέτρος Σουρέτης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μιλώντας στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των υποδομών, οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, όπου η αύξηση των μετακινήσεων έχει οδηγήσει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στα όρια των δυνατοτήτων του.

Ενδεικτικά, στην Αττική καταγράφονται καθημερινά περισσότερες από 8 εκατομμύρια μετακινήσεις, με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος τους. Την ίδια στιγμή, σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει μόλις το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας, κυκλοφορούν περίπου 6 εκατομμύρια οχήματα, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η δυνατότητα εξυπηρέτησης του υφιστάμενου δικτύου εκτιμάται σε 2 έως 2,5 εκατομμύρια.

Οι πιέσεις από την ανάπτυξη του Ελληνικού

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς προχωρεί η μεγάλη αστική ανάπλαση στο Ελληνικό.

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο κ. Σουρέτης, η ολοκλήρωση της επένδυσης αναμένεται να προσελκύσει περίπου ένα εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, να προσθέσει 20.000 νέους κατοίκους και να δημιουργήσει 85.000 θέσεις εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται σημαντική αύξηση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα στους οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τα νότια προάστια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σουρέτης επανέφερε την ανάγκη προώθησης της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης, για την οποία έχει ήδη κατατεθεί πρότυπη πρόταση. Πρόκειται για παρέμβαση που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να συμβάλει στην αποσυμφόρηση περιοχών όπως η Ηλιούπολη, ο Βύρωνας, η Αργυρούπολη, το Ελληνικό και η Γλυφάδα.

Στο επίκεντρο και η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, μήκους 3,8 χιλιομέτρων, η οποία προβλέπεται να συνδέσει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, δημιουργώντας εναλλακτική διαδρομή που θα παρακάμπτει τον επιβαρυμένο κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Για το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη προκύψει ανάδοχο σχήμα, ενώ μετά την απόρριψη των σχετικών προσφυγών από το Συμβούλιο της Επικρατείας παραμένει σε εκκρεμότητα η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να προχωρήσει η συμβασιοποίησή του.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις από τη Νέα Αττική Οδό για την αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στο σημείο σύνδεσης με την Εθνική Οδό.

Συντήρηση και ψηφιοποίηση των υποδομών

Πέρα από την κατασκευή νέων έργων, ο κ. Σουρέτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συστηματικής συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Εγνατία Οδό, όπου η πολυετής καθυστέρηση στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων έχει δημιουργήσει ανάγκες άμεσων παρεμβάσεων στις σήραγγες, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση των έργων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό του κόστους, την ταχύτερη ολοκλήρωση των επενδύσεων και την ασφαλέστερη λειτουργία των υποδομών.

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