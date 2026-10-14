Αθερίδης: Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε – Με μισούν γιατί είχα προβλέψει ακριβώς τι θα κάνει ο Τσίπρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε νέες δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης, ο οποίος ώστόσο υποστήριξε ότι τον μισούν γιατί το 2012 είχε προβλέψει «τι ακριβώς θα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας» και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο δεν του το συγχωρούν…

Από τον καναπέ του «Στούντιο στις 3» στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι δεν τον επηρεάζουν τα σχόλια των θεατών λέγοντας ότι έχει το πληρώσει κατά καιρούς το ότι μιλάει ανοιχτά.

«Ο λόγος που βγήκα και έκανα ανάρτηση, είναι επειδή με έπαιρναν φίλοι τηλέφωνο και με ρωτούσαν αν έχω πάθει κάτι»,ανέφερε για τον σάλο που είχε δημιουργηθεί μετά τις δημόσιες φιλοφρονήσεις του στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Και συμπλήρωσε: «Όλοι νόμιζαν ότι έπαιζα θέατρο, ενώ ήταν εκδήλωση και ήρθε από κάτω ο Χρυσοχοΐδης γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και με τιμάει. Δεν ήταν έτσι. Ήταν μια εκδήλωση που έκανε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην οποία πήγα, έφτιαξα εγώ το σενάριο, το θεατρικό. Κάναμε ένα κομμάτι για το Panic Button. Έχει γίνει πολλή δουλειά και όταν μου ζήτησαν, το έκανα με χαρά.

Και εκείνη την ημέρα, ήρθε ο Χρυσοχοΐδης και τον είδα και ήταν μόλις τους είχαν πιάσει. Εμένα με ενθουσίασε ότι δεν αρχειοθετήθηκε. Πραγματικά αυτό. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι αθώοι. Αυτό το δικαστήριο θα το πει. Εμένα μου άρεσε που δεν το έβαλαν κάτω. Το “άσε αυτά μην τα σκαλίζεις” δεν μου αρέσει. Είπα συγχαρητήρια για αυτή ακριβώς την ιδιότητα.

Και συμπλήρωσε: «Όταν βλέπεις έναν υπουργό, υπόθεση 15 χρόνων πίσω, το σκαλίζει, έχει βάλει και τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι που πέθαναν στην Marfin θα μπορούσε να είναι η αδελφή μου, η ξαδέλφη μου».

Αναφορικά με τα hate comments δήλωσε: «Οι άνθρωποι αυτοί με μισούν έτσι και αλλιώς. Και χωρίς να κάνω τέτοιες δηλώσεις. Εγώ έχω δείξει την πολιτική θέση μου από το 2012. Όταν είχε αρχίσει όλο αυτό το πράγμα που γινόταν και είχα προβλέψει το τι θα κάνει ακριβώς ο Τσίπρας. Αυτό δεν σου το συγχωρούν. Εκείνη τη χρονιά το είχα πληρώσει αυτό στο θέατρο. Θα μπορούσε να κάνει κάτι επιτυχία, αλλά έκανε τη μισή», είπε ο ηθοποιός.

Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είπε μεταξύ άλλων: “Θα σου πω κάτι για την προσέγγιση που κάνω ψυχικά. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα (σ.σ η γιατρός) είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο” ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλήφθηκα ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε.

Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον “Μενέλαο” στην “Ελένη” που λέει “ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ”. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολώνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της! Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι! Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της… Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα σαν ηθοποιός”.

«Εγώ θα εκτιμήσω κάποιον που θα σταθεί στη δύσκολη ώρα ενός ανθρώπου, χωρίς να κρίνω την πράξη του. Αλλά θα πω ώπ… Δηλαδή στην περίπτωση του Λιγνάδη, η Ελένη Κούρκουλα αυτό που έκανε, της έβγαλα το καπέλο. Την ώρα που βαράνε από παντού, αυτή η γυναίκα στην έννοια της αγάπης και της φιλίας, ήταν εκεί για να σταθεί. Χωρίς να κρίνει τα αδικήματα», είπε σε άλλο σημείο…

Διαβάστε επίσης:

RJ Mitte: Η τελευταία συνέντευξη λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία του – «Ζω τη ζωή στο έπακρο – Κάθε όνειρο μπορεί να γίνει και εφιάλτης…»

Μαρίνα Σπανού: Το απρόοπτο επί σκηνής όταν το synthesizer της κατέληξε στο πάτωμα (Video)

Χάλι Μπέρι: Εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του γιου της – Ο πρώην σύζυγός της λέει ότι το παιδί θέλει να καταθέσει στο δικαστήριο