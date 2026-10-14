RJ Mitte: Η τελευταία συνέντευξη λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία του – «Ζω τη ζωή στο έπακρο – Κάθε όνειρο μπορεί να γίνει και εφιάλτης…»

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Ο εκπρόσωπος του RJ Mitte μίλησε στο Page Six και επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του ηθοποιού ήταν αυτοκτονία. Ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που ο 34χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Την ίδια ώρα άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ηθοποιός που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στη σειρά Breaking Bad, ήταν απογοητευμένος επειδή δυσκολευόταν να βρει «ουσιαστικούς ρόλους» μετά την τηλεοπτική σειρά που τον έκανε γνωστό.

Ο RJ Mitte, ο οποίος είχε εγκεφαλική παράλυση και ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σε μηνύματα προς φίλο του τον Απρίλιο του 2022 έγραψε: «Ψάχνω ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω, αλλά λαμβάνω πολλά σενάρια στα οποία θα ήμουν απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο και δεν θέλουν να δώσουν βάθος στον χαρακτήρα. Το πολύ τρεις ατάκες. Τώρα γράφω τα δικά μου πράγματα».

Τέσσερις μήνες αργότερα φαίνεται ότι η κατάσταση παρέμενε η ίδια με τον ηθοποιό να γράφει σε άλλο μήνυμά του: «Κάνω μόνο δουλειές κινουμένων σχεδίων, κανείς δεν με θέλει στην οθόνη… Είναι απίστευτα εκνευριστικό».

Παλαιότερα, είχε περιγράψει πώς οι υπεύθυνοι για την επιλογή ηθοποιών τον προσπερνούσαν λόγω της αναπηρίας του. «Όταν διεκδικώ έναν ρόλο, μερικές φορές μου λένε ότι ο χαρακτήρας δεν έχει κάποια αναπηρία, κι εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν θα μπορούσε να έχει», έγραφε τον Απρίλιο του 2017 χαρακτηρίζοντας ορισμένους υπεύθυνους κάστινγκ ως «καθάρματα», που «δεν μπαίνουν καν στον κόπο να με κοιτάξουν».

Ο Mitte δήλωνε, επίσης, ότι ήθελε να συνεχίσει να εργάζεται στις ΗΠΑ, ώστε να διατηρήσει την ασφαλιστική κάλυψη υγείας του. Τον Ιούνιο του 2020 έγραφε: «Πρέπει να βρω περισσότερη δουλειά. Πρέπει να παραμείνω επίκαιρος, χαχα» ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε «υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω, αν μου δινόταν η ευκαιρία».

Ο Mitte ήταν εκπρόσωπος της Ένωσης Ηθοποιών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (SAG) για τους ηθοποιούς με αναπηρία και ήταν παθιασμένος με την προσπάθεια να εξασφαλιστούν περισσότερες ευκαιρίες για ανθρώπους που βρίσκονταν σε παρόμοια θέση με εκείνον.

Σε δήλωσή του στο Page Six τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπός του επισήμανε ότι ο Mitte ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Mitte και ότι «χρησιμοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και να προωθήσει την καλύτερη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία».

Στην τελευταία του συνέντευξη λίγες μόνο ημέρες πριν από τον τραγικό θάνατό του, ο Mitte ρωτήθηκε για τα μελλοντικά του σχέδια και απάντησε ότι ήθελε να συνεχίσει να περνά από οντισιόν και να «ζει το όνειρο». «Λέω στους ανθρώπους ότι, ξέρετε, κάθε όνειρο μπορεί να γίνει και εφιάλτης… αλλά πρέπει απλώς να συνεχίζεις να το ζεις, να προχωράς μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο podcast «The Joe Vulpis» στις αρχές Οκτωβρίου. Σε άλλο σημείο είχε δηλώσει: «Ζω τη ζωή στο έπακρο. Πάντα προσπαθώ. Ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι πολύ περιορισμένος»…

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