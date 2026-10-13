Χάλι Μπέρι: Εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης του γιου της – Ο πρώην σύζυγός της λέει ότι το παιδί θέλει να καταθέσει στο δικαστήριο

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Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη της Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με την επιμέλεια του γιου της, καθώς ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ, που κατηγορεί την ηθοποιό ότι έχει κακοποιήσει σωματικά το παιδί τους υποστηρίζει ότι εκείνο θέλει να καταθέσει στο δικαστήριο.



Σε νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο 60χρονος Γάλλος ηθοποιός ανέφερε ότι ο έφηβος γιος τους, Μασεό, επιθυμεί να μιλήσει ενώπιον του δικαστηρίου «για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων», κατά τη διάρκεια των επικείμενων ακροάσεων για την επιμέλειά του.



Ο Μαρτίνεζ δήλωσε ότι ο Μασεό θέλει να μιλήσει ανοιχτά για το με ποιον από τους δύο γονείς του επιθυμεί να ζει, καθώς και για το φερόμενο περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο. «Πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή του σχετικά με όσα βίωσε εκείνο το βράδυ», έγραψε ο Μαρτίνεζ στην ένορκη δήλωσή του. «Εάν δεν του επιτραπεί να μιλήσει στο δικαστήριο σχετικά με αυτές τις καταγγελίες, φοβάμαι ότι στο μέλλον θα αποθαρρυνθεί από το να αναφέρει προβλήματα ή ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης».

Halle Berry’s Ex Olivier Martinez Says Their Son Maceo, 13, Wants to Testify During Custody Hearings https://t.co/GlNLCDWEZS October 12, 2026





Ο Μαρτίνεζ συνέχισε λέγοντας ότι αναμένει πως η 60χρονη Μπέρι θα προσπαθήσει «να εμποδίσει τον γιο μας να απευθυνθεί απευθείας στο δικαστήριο», εξηγώντας ότι η κατάθεση του παιδιού τους θα είναι «καθοριστική προκειμένου το δικαστήριο να μάθει ολόκληρη την αλήθεια για τα γεγονότα της 26ης Σεπτεμβρίου».

«Εγώ είμαι ο γονέας που θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εγώ είμαι ο γονέας που δεν θέλει να φιμώσει τον Μασεό. Στον βαθμό που η αιτούσα επιχειρήσει να εμποδίσει τον γιο μας να μιλήσει με έναν δικαστή για όσα συνέβησαν, φοβάμαι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη για όσα έγιναν», έγραψε.



Ο Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μασεό έχει εκφράσει την ανησυχία του πως κανείς δεν θα τον πιστέψει εάν στραφεί εναντίον της μητέρας του. «Μου εξήγησε ότι στο παρελθόν έχει παραπονεθεί σε θεραπευτές για τη σωματική βία που, όπως λέει, ασκεί σε βάρος του η μητέρα του και ότι εκείνοι είτε υποβαθμίζουν είτε απορρίπτουν τις ανησυχίες του. Ήδη αισθάνεται ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να απορρίπτουν οποιαδήποτε ανησυχία εκφράζει σχετικά με την αιτούσα».

Halle Berry's son wants to testify in parents' custody battle.



Exclusive: https://t.co/J26vMnFpWo pic.twitter.com/AW26QGnxJ2 — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Οι κατηγορίες εναντίον της ηθοποιού για την κακοποίηση του γιου της

Την 1η Οκτωβρίου, ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, την κατηγόρησε ότι άσκησε βία στον 13χρονο γιο τους, Μασεό. Ο Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα για την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, ισχυριζόμενος ότι η Μπέρι «τον κακοποίησε σωματικά» σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ έκανε λόγο και για «άλλα περιστατικά κακοποίησης» τα τελευταία χρόνια.



Ο Μαρτίνεζ είχε δηλώσει προηγουμένως στο PEOPLE: «Πρωταρχικό μου μέλημα είναι και ήταν πάντα η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του γιου μας, Μασεό. Οι ενέργειές μου έχουν ως μοναδικό κίνητρο την προστασία του. Ελπίζω ότι η Χάλι θα αναλάβει την ευθύνη για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ και θα έχει κατά νου το καλό του γιου μας».

Από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι καταγγελίες, η Μπέρι τις έχει αρνηθεί, δηλώνοντας ότι η ίδια είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Σε ένορκη δήλωση που κατέθεσε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και εξασφάλισε το PEOPLE, η Μπέρι ανέφερε: «Δεν έχω κακοποιήσει ποτέ τον Μασεό, ούτε σωματικά ούτε συναισθηματικά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βοηθώ θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είμαι άνθρωπος που ασκεί βία. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στο παιδί μας».





Η Μπέρι, η οποία έχει επίσης μία 18χρονη κόρη, τη Νάλα Αριέλα, από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της Γκαμπριέλ Ομπρί, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές».



«Το να πει κανείς ότι αυτή η δικαστική προσφυγή είναι εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική θα ήταν λίγο», δήλωσε η Μπεκ, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ευτυχώς, η Χάλι είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, παρότι είναι βαθιά στενοχωρημένη, δεν θα επιτρέψει να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το συμφέρον του Μασεό και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».



Απαντώντας στις κατηγορίες του Μαρτίνεζ, η κόρη της Μπέρι, Νάλα, υπερασπίστηκε τη μητέρα της και απέρριψε τους ισχυρισμούς σε δήλωση που κατέθεσε στις 3 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. «Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ τίποτα κακοποιητικό στον τρόπο με τον οποίο μας μεγαλώνει», έγραψε η Νάλα.

Olivier Martinez objects to Halle Berry’s daughter testifying in custody drama — but wants son Maceo on stand https://t.co/8ZPdmQwAjB pic.twitter.com/h3RxWCTdpB October 13, 2026





Επίσης, περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «στοργική και αφοσιωμένη μητέρα», η οποία είναι «τρυφερή, υποστηρικτική και συμμετέχει ενεργά στη ζωή των παιδιών της», ενώ «μπορεί να είναι αυστηρή όταν χρειάζεται και περιμένει από τα παιδιά της να ακολουθούν κανόνες και να δείχνουν σεβασμό». Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να κακοποιεί σωματικά τον Μασεό.



«Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά με οποιονδήποτε τρόπο τον Μασεό. Δεν έχω δει ποτέ τη μητέρα μου να βάζει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μασεό, να τον ακινητοποιεί με λαβή πνιγμού, να περιορίζει την αναπνοή του ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που να μοιάζει έστω και στο ελάχιστο με τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της», κατέληξε.

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