search
ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 17:20
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2021 10:14

Μάξιμος Μουμούρης: Οι δυνάμει θύτες μην τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε

24.02.2021 10:14
Μάξιμος Μουμούρης: Οι δυνάμει θύτες μην τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Στο ντόμινο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο του θεάτρου αναφέρθηκε ο Μάξιμος Μουμούρης μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 

Ο ηθοποιός τόνισε την “ανάγκη να μπει ο φόβος στην άκρη, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα φαινόμενα της κακοποίησης” , ενώ προειδοποιεί τους “δυνάμει θύτες να μην τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε γιατί θα ξέρουν ότι από δω και πέρα ότι οτιδήποτε και να γίνει, η κοινωνία έχει, πλέον, ανοιχτά αφτιά και ακούει, η πολιτεία δέχεται και η δικαιοσύνη επιλύει, πια, τέτοια ζητήματα με σοβαρότητα, χωρίς να τα βάζει στην άκρη όπως παλιά”

Αναφερόμενος στον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Λιγνάδη η υπουργός πολιτισμού, ανέφερε πως “οι κινήσεις της ίσως ήταν σωστές από άποψη πρωτοκόλλου, ωστόσο τονίζει ότι “έκανε ένα τεράστιο ατόπημα, με την λέγοντας η ίδια εξαπατήθηκε γιατί έτσι βάζει όλους τους ηθοποιούς σε ένα καζάνι υποκριτικής και στη ζωή.

Εμείς δεν ψάχνουμε το ψέμα  όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή, ψάχνουμε την αλήθεια, δεν εξαπατάμε τους ανθρώπους ούτε όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή” επισήμανε

Ερωτηθείς για το πλήθος των καταγγελιών, ο Μάξιμος Μουμούρης είπε πως αυτή τη στιγμή “το θέατρο είναι εφαλτήριο ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν στόματα και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της και θα αποφανθεί η ίδια.

Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, είπε, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να διανοηθεί πως τόσοι άνθρωποι συνωμότησα, διευκρινίζοντας πως ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψη του περιστατικό βίας,ούτε έχει συνεργαστεί με κάποιος από τους καταγγελόμενους, παροτύνοντας όσους γνωρίζουν κάτι, “να πάνε να καταθέσουν τώρα, βοηθώντας την κατεύθυνση προς τις υγιείς δυνάμεις του χώρου”.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia refinery
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι τελειώνει την ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ με νέο χτύπημα σε ρωσικό διυλιστήριο – Προς ολοκληρωτική κατάρρευση οι σχέσεις Κιέβου-Ουάσινγκτον

AEK
MEDIA

Στην κορυφή της τηλεθέασης με συνεισφορά από το Champions League για το Mega την Τετάρτη (14/10)

giannis bezos 88- new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Δεν θα έγραφα ποτέ βιβλίο για τη ζωή μου – Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ»

xaris doukas 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

O Δούκας ζητά συνάντηση με τον Ταχιάο για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη

tanker_fotia_1510_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πετρελαιοφόρο φλέγεται στον Κόλπο του Ομάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

karamanlis samaras 15 10 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστάσεις Καραμανλή από Σαμαρά: «Δεν θα στηρίξω το νέο κόμμα» - Το μήνυμα και οι νέες ισορροπίες στη ΝΔ

matsas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μίνως Μάτσας ένα βήμα πριν από τις υποψηφιότητες για τα Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 17:20
russia refinery
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι τελειώνει την ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ με νέο χτύπημα σε ρωσικό διυλιστήριο – Προς ολοκληρωτική κατάρρευση οι σχέσεις Κιέβου-Ουάσινγκτον

AEK
MEDIA

Στην κορυφή της τηλεθέασης με συνεισφορά από το Champions League για το Mega την Τετάρτη (14/10)

giannis bezos 88- new
LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Δεν θα έγραφα ποτέ βιβλίο για τη ζωή μου – Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ»

1 / 3