Μάξιμος Μουμούρης: Οι δυνάμει θύτες μην τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε

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Στο ντόμινο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο του θεάτρου αναφέρθηκε ο Μάξιμος Μουμούρης μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6

Ο ηθοποιός τόνισε την “ανάγκη να μπει ο φόβος στην άκρη, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα φαινόμενα της κακοποίησης” , ενώ προειδοποιεί τους “δυνάμει θύτες να μην τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε γιατί θα ξέρουν ότι από δω και πέρα ότι οτιδήποτε και να γίνει, η κοινωνία έχει, πλέον, ανοιχτά αφτιά και ακούει, η πολιτεία δέχεται και η δικαιοσύνη επιλύει, πια, τέτοια ζητήματα με σοβαρότητα, χωρίς να τα βάζει στην άκρη όπως παλιά”

Αναφερόμενος στον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση Λιγνάδη η υπουργός πολιτισμού, ανέφερε πως “οι κινήσεις της ίσως ήταν σωστές από άποψη πρωτοκόλλου, ωστόσο τονίζει ότι “έκανε ένα τεράστιο ατόπημα, με την λέγοντας η ίδια εξαπατήθηκε γιατί έτσι βάζει όλους τους ηθοποιούς σε ένα καζάνι υποκριτικής και στη ζωή.

Εμείς δεν ψάχνουμε το ψέμα όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή, ψάχνουμε την αλήθεια, δεν εξαπατάμε τους ανθρώπους ούτε όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή” επισήμανε

Ερωτηθείς για το πλήθος των καταγγελιών, ο Μάξιμος Μουμούρης είπε πως αυτή τη στιγμή “το θέατρο είναι εφαλτήριο ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν στόματα και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της και θα αποφανθεί η ίδια.

Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, είπε, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να διανοηθεί πως τόσοι άνθρωποι συνωμότησα, διευκρινίζοντας πως ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψη του περιστατικό βίας,ούτε έχει συνεργαστεί με κάποιος από τους καταγγελόμενους, παροτύνοντας όσους γνωρίζουν κάτι, “να πάνε να καταθέσουν τώρα, βοηθώντας την κατεύθυνση προς τις υγιείς δυνάμεις του χώρου”.