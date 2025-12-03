search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 16:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 10:49

Έξαλλος ο Δημήτρης Παπανώτας – «Ο ένας λέει ότι είμαι 64, ο άλλος 67, γράφετε αηδίες» (Video)

03.12.2025 10:49
papanotas-new

Ιδιαίτερα αναστατωμένος εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του «Happy Day» με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν μεγαλύτερο σε ηλικία από όσο πραγματικά είναι.

Ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, ενώ χωρίς να αποκαλύπτει την ηλικία του, επισήμανε ότι αυτή δεν ξεπερνά τα 62, καθώς θα είχε βγει σε σύνταξη.

«Έπεσε το μάτι μου στο ίντερνετ στο “Παπανώτας ηλικία” και βλέπω ότι ο ένας με γράφει 67, ο άλλος 64. Παιδιά, αν είχα κλείσει τα 62, θα ‘χα βγει στη σύνταξη. Τόσο απλό. Και πάρτε με τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε. Ότι γράφετε αηδίες… αηδίες! Δηλαδή ό,τι να ‘ναι… Μα 67 ρε συ; Στα 64 δεν θα ‘χα βγει στη σύνταξη;» είπε, εμφανώς ενοχλημένος.

Διαβάστε επίσης:

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξεκαθαρίζει για τη σεξουαλική του ταυτότητα – «Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο» (Video)

Τζένιφερ Λόπεζ: Με βίντεο – φωτιά καλεί τους θαυμαστές στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Υπάρχει ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα – Χωρίς εκείνη την αγωγή, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα «κάγκελα» οι αγρότες: Κλιμάκωση με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, σε πολιορκία τα τελωνεία

novak_uae_dolofonia_0312_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς – Προσπάθησαν να τους κλέψουν 380 εκατ. λίρες

kakopoiisi-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε ζευγάρι για κακοποίηση των 8 παιδιών τους στην Κρήτη: Η καταγγελία γειτόνισσας που οδήγησε στη σύλληψη

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για δύο ηλικιωμένους στην Αρκαδία: Τους ξυλοκόπησαν άγρια για να τους ληστέψουν – Στα χέρια των Αρχών οι δράστες

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ο Φάμελλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 16:38
agrotes-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα «κάγκελα» οι αγρότες: Κλιμάκωση με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, σε πολιορκία τα τελωνεία

novak_uae_dolofonia_0312_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς – Προσπάθησαν να τους κλέψουν 380 εκατ. λίρες

kakopoiisi-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε ζευγάρι για κακοποίηση των 8 παιδιών τους στην Κρήτη: Η καταγγελία γειτόνισσας που οδήγησε στη σύλληψη

1 / 3