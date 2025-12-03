Έξαλλος ο Δημήτρης Παπανώτας – «Ο ένας λέει ότι είμαι 64, ο άλλος 67, γράφετε αηδίες» (Video)

Ιδιαίτερα αναστατωμένος εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του «Happy Day» με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν μεγαλύτερο σε ηλικία από όσο πραγματικά είναι.

Ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε την ενόχλησή του, ενώ χωρίς να αποκαλύπτει την ηλικία του, επισήμανε ότι αυτή δεν ξεπερνά τα 62, καθώς θα είχε βγει σε σύνταξη.

«Έπεσε το μάτι μου στο ίντερνετ στο “Παπανώτας ηλικία” και βλέπω ότι ο ένας με γράφει 67, ο άλλος 64. Παιδιά, αν είχα κλείσει τα 62, θα ‘χα βγει στη σύνταξη. Τόσο απλό. Και πάρτε με τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε. Ότι γράφετε αηδίες… αηδίες! Δηλαδή ό,τι να ‘ναι… Μα 67 ρε συ; Στα 64 δεν θα ‘χα βγει στη σύνταξη;» είπε, εμφανώς ενοχλημένος.

