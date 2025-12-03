search
LIFESTYLE

03.12.2025 10:16

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ξεκαθαρίζει για τη σεξουαλική του ταυτότητα – «Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο» (Video)

03.12.2025 10:16
Στις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς αναφορικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα θέλησε να απαντήσει ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι αυτό» που ίσως κάποιοι πιστεύουν για εκείνον.

Ο μουσικός τόνισε ότι η σχέση του με την Ιλάειρα Ζήση μετράει τέσσερα χρόνια, επισημαίνοντας ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να πραγματοποιήσει έναν εικονικό γάμο στην εκκλησία μόνο και μόνο για να διαψεύσει φήμες που υπήρχαν για το πρόσωπό του.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Υπήρχαν αυτοί που πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ και δεν βάζουν κρέμες;» είπε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα».

«Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή» πρόσθεσε.

