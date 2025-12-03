Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Φτάνει πια – Τέλος σε μια κοινωνία που στιγματίζει το θύμα» (Videos)

Σε μία οργισμένη δήλωση προχώρησε η Ιωάννα Τούνη έπειτα από τις δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων gγια την υπόθεση revenge porn στο «Πρωινό» κατά τις οποίες ισχυρίζεται ότι ο εντολέας του -που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο- διαπομπεύτηκε και αποτελεί θύμα της υπόθεσης.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, η influencer ξέσπασε, επισημαίνοντας ότι εδώ και 8 χρόνια προσπαθεί να αποδείξει τα αυτονόητα, για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της και σε μια στιγμή που η ίδια ήταν σε κατάσταση ακραίας μέθης.

Επιπλέον, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι δίνει αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο για την ίδια αλλά για κάθε γυναίκα που βρέθηκε ή θα βρεθεί στη θέση της.

«Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα»

«Έχουν περάσει πάνω από οκτώ χρόνια και αγωνίζομαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, ενώ βρισκόμουν σε κατάσταση ακραίας μέθης και λίγο μετά έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο ψυχισμός μου υπήρξε θύμα επανειλημμένων τραυμάτων. Έχω στιγματιστεί για πάντα και έχω δεχτεί αδιανόητες προσβολές, χυδαιότητες, ακόμη και απειλές κατά της ζωής μου, αλλά δεν με τρομάζει πια τίποτα. Δεν με λυγίζει τίποτα, γιατί αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνος δικός μου, αλλά όλες τις γυναίκες που βίωσαν κακοποίηση, διασυρμό και εξευτελισμό. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της απόφασής της» είπε η Ιωάννα Τούνη και πρόσθεσε:

«Τέλος σε μία κοινωνία που στιγματίζει το θύμα, το περιθωριοποιεί και το σπρώχνει μέχρι την αυτοκτονία. Τέλος στο αφήγημα που επιτρέπει στον θύτη να συνεχίζει τη ζωή του ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εγώ είμαι η μόνη που υπήρξα το θύμα δημοσιοποίησης αυτού του βίντεο. Είναι εξοργιστικό και προκλητικό να ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος ότι είναι εκείνος το θύμα, επειδή φαίνεται να χαμογελάει στον συνεργό του τη στιγμή που μας βιντεοσκοπούσε παράνομα. Δέχτηκε ηθικό κανιβαλισμό, ανθρωποφαγία. Όλα αυτά επειδή με χρησιμοποίησε ως μέσο εκδίκησης, δημοσιεύοντας το πιο προσωπικό και ανήθικα καταγεγραμμένο περιεχόμενο. Φτάνει πια. Ας είναι η δική μου υπόθεση η τελευταία που θα πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Η παραδειγματική τιμωρία δεν είναι εκδίκηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ντροπή πλευρά και να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει».

Οι δηλώσεις του δικηγόρου των κατηγορουμένων

Νωρίτερα, την Τρίτη (2/12), ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, αναφερόμενος στην υπόθεση, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καμιά σχέση με τη διάδοση του βίντεο.

«Αν η πλευρά της κυρίας Τούνη θέσει εκ νέου αίτημα μετά την διαδικασία ανάγνωσης των εγγράφων, δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα αποφασίσει εκ νέου, αλλά υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί να αλλάξει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε τους ισχυρισμούς μας και δεν νομίζουμε ότι παίζει κανέναν ρόλο αν η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών ή η δίκη διεξάγεται με την αρχή της δημοσιότητας κανονικά, ελεύθερη να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε μέσα στην αίθουσα. Ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα απειλητικά μηνύματα που δήλωσε ότι δέχονται ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και η Ιωάννα Τούνη, ο κ. Τσάκος απάντησε:

«Το θέμα αυτό των απειλητικών μηνυμάτων μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί κατά την άποψή μου στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα. Αυτό το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη».

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (28/11), η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του revenge porn, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τη στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, ενώ στην αίθουσα βρισκόταν επίσης ο σύντροφός της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διακόπηκε σύντομα, με τη νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης να ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2026. Μετά τη διακοπή, η Instagrammer επέλεξε να αποχωρήσει από την πίσω έξοδο του δικαστηρίου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.

Το πρωί του Σαββάτου (29/11), ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, άφησε υπαινιγμούς για το κλίμα που επικρατεί στη διαδικασία, ενώ ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εντολέας του δέχονται απειλές για τη ζωή τους.

