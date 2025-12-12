Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

Ως βασικό ύποπτο κατονόμασε η Εισαγγελία της Βασιλείας τον σύζυγο της 38χρονης Κριστίνα Γιοξίμοβιτς που βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα στο σπίτι της στην Ελβετία.

Έναν χρόνο μετά την άγρια δολοφονία του μοντέλου και φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία, η ανακοίνωση της εισαγγελίας αναφέρει: «Ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση και θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Σύμφωνα με τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο 43χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές αλλά τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως «Τόμας», κατηγορείται ότι στραγγάλισε μέχρι θανάτου την 38χρονη γυναίκα του, την τεμάχισε και πολτοποίησε σε μπλέντερ την σορό της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017, είχε δύο παιδιά και ζούσε σε ένα ευρύχωρο σπίτι.

Ο «Τόμας» φέρεται μάλιστα να αφαίρεσε τη μήτρα της συζύγου του, πριν την πολτοποιήσει και λιώσει τα υπολείμματα σε οξύ. Στη συνέχεια συσκεύασε τα κατάλοιπα σε σακούλες σκουπιδιών.

Η σοκαριστική ιατροδικαστική έκθεση

Η έκθεση αυτοψίας διαπίστωσε ότι το σώμα της Γιοξίμοβιτς είχε διαμελιστεί χρησιμοποιώντας ένα λεπτό πριόνι, ένα μαχαίρι και ένα ψαλίδι κήπου. Η έκθεση έδειξε επίσης ότι ο Τόμας είχε «αφαιρέσει προσεκτικά» τη μήτρα της Γιοξίμοβιτς, το οποίο ήταν το μόνο όργανο που είχε αφαιρεθεί από το σώμα της.

Τα λείψανά της στη συνέχεια τεμαχίστηκαν, αναμίχθηκαν και διαλύθηκαν σε ένα χημικό διάλυμα, σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο 20min.

Στη συνέχεια, πιστεύεται ότι «έκοψε» την σπονδυλική στήλη της Γιοξίμοβιτς, για να την αποκεφαλίσει και στη συνέχεια έκοψε το σώμα της στη μέση πάνω από τη λεκάνη της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mail, δικαστικά έγγραφα ανέφεραν επίσης ότι ο Τόμας παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube καθώς διαμέλιζε τη σύζυγό του.

Περιγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν του φόνου, ο Τόμας είπε ότι το ζευγάρι είχε μια συζήτηση πριν η Γιοξίμοβιτς «του επιτεθεί ξαφνικά με ένα μαχαίρι».

Είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι «βρήκε τη γυναίκα του νεκρή» στις σκάλες του σπιτιού τους, αλλά αργότερα είπε ότι την στραγγάλισε σε αυτοάμυνα από την υποτιθέμενη επίθεση με μαχαίρι.

Οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες αργότερα δεν βρήκαν σημάδια αυτοάμυνας και αντ’ αυτού βρήκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν στραγγαλισμό.

Πηγή κοντά στη Γιοξίμοβιτς αποκάλυψε πέρυσι ότι πιθανό κίνητρο για τον φόνο ήταν το γεγονός ότι η μητέρα δύο παιδιών σχεδίαζε να αφήσει τον επιχειρηματία σύντροφό της.

«Ήθελε να χωρίσει, αλλά τον φοβόταν», είπε η πηγή στην εφημερίδα 20 Minuten.

Εν τω μεταξύ, ένας φίλος της Γιοξίμοβιτς δήλωσε στο Blick ότι η σχέση τους βρισκόταν «σε κρίση εδώ και μήνες», προσθέτοντας ότι η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι τους στο παρελθόν λόγω αναφορών για σωματική βία.

Ο Τόμας ισχυρίστηκε ότι ένιωθε σαν να έμπαινε σε «τούνελ» λόγω του «φόβου του να χάσει τα παιδιά, το σπίτι και την εταιρεία του».

