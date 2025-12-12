Απόγνωση στη Γάζα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά λόγω υποθερμίας, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον θύλακα, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Αρκετά σπίτια, τοίχοι και σκηνές έχουν καταρρεύσει στη Λωρίδα της Γάζας με την καταιγίδα Byron να καταστρέφει ό,τι έμεινε όρθιο από τον πόλεμο του Ισραήλ. Οι υπηρεσίες διάσωσης κινητοποιήθηκαν αφού κατέρρευσαν 13 σπίτια λόγω της βροχής και των σφοδρών ανέμων, ανέφερε η Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στη Χαμάς. Ο εκπρόσωπός της, ο Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στο Μπιρ αλ Νάτζα (βόρεια) και άλλοι πέντε από κατάρρευση τοίχων, σε διαφορετικά συμβάντα.

«Στη 1 π.μ., το παιδί μου μού είπε ότι ήταν μούσκεμα στο νερό», είπε η Λαμία Αμπντέλ Νταγιέμ, εκτοπισμένη από το Μπέιτ Χανούν.

«Ο σύζυγός μου ξύπνησε και μας βρήκε μουσκεμένους. Δεν μπορούσαμε να σώσουμε τίποτα: Ούτε φαγητό, ούτε ρούχα, ούτε κουβέρτες. Τίποτα».

Ο Χαλίλ Αγιέφ, ένας εκτοπισμένος πατέρας από την Τζαμπάλια, είπε ότι η βροχή δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα.

«Η σκηνή έχει πλημμυρίσει, τα έπιπλα είναι τώρα κατεστραμμένα. Δεν έχει μείνει τίποτα για εμάς. Πού υποτίθεται ότι θα πάμε;»

Οι έντονες βροχοπτώσεις από την κακοκαιρία Byron προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε πολλαπλά σημεία εκτοπισμένων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο σχεδόν 795.000 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) την Παρασκευή.

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης σε υπερπλήρη καταφύγια έχουν επιδεινωθεί σοβαρά από την άφιξη της κακοκαιρίας στην ξηρά, η οποία είχε προηγουμένως επηρεάσει την Ελλάδα και την Κύπρο.

Διαβάστε επίσης:

ΕΕ: «Μη ρεαλιστική» η ένταξη της Ουκρανίας το 2027, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες – Τα εμπόδια στη διαδικασία

Ιταλία, Βουλγαρία και Μάλτα «τορπιλίζουν» το ευρωπαϊκό σχέδιο – Στηρίζουν το Βέλγιο για εναλλακτική λύση στα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρωθυπουργός του Πακιστάν «μπουκάρει» στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν επειδή… βαρέθηκε να περιμένει