Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη αποδέχθηκαν να σταματήσουν τις συγκρούσεις στα σύνορα από «απόψε», δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ηγέτες των δύο χωρών.

«Είχα μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, με θέμα την πολύ δυσάρεστη αναζωπύρωση του πολέμου τους, που διαρκεί ήδη πολύ καιρό. Αποδέχθηκαν να προχωρήσουν σε παύση πυρός από απόψε και να επανέλθουν στην αρχική ειρηνευτική συμφωνία που είχαν συνάψει με εμένα και με εκείνους, με τη βοήθεια του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Λίγο πριν, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, που μόλις διέλυσε το κοινοβούλιο, είχε καλέσει την Καμπότζη να συμμορφωθεί σε μια κατάπαυση του πυρός.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε μια κατάπαυση του πυρός. Απάντησα ότι θα πρέπει σύντομα να μιλήσει με τον φίλο μας (την Καμπότζη). Μην πείτε ότι πρόκειται απλά για μια εκεχειρία. Πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση ότι η Καμπότζη συμμορφώνεται σε μια κατάπαυση του πυρός», είπε ο Τσαρνβιρακούλ σε δημοσιογράφους.

Τουλάχιστον 20 νεκροί στη διάρκεια της εβδομάδας – Εκατοντάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Διασυνοριακές συγκρούσεις σημειώθηκαν αυτήν την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στις δύο χώρες.

Οι συγκρούσεις εισήλθαν σήμερα στην έκτη κατά τη σειρά ημέρα τους, ήτοι μία επιπλέον ημέρα σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν είχαν ξεσπάσει βίαια επεισόδια με 43 νεκρούς και 300.000 βίαια εκτοπισμένους.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη, οι οποίες αμφισβητούν τμήματα εδάφους κατά μήκος των συνόρων τους που χαράχθηκαν κατά την γαλλική αποικιακή περίοδο, υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 26 Οκτωβρίου.

Όμως, η Ταϊλάνδη την ανέστειλε λίγες εβδομάδες αργότερα, έπειτα από μια έκρηξη νάρκης όπου είχαν τραυματιστεί πολλοί στρατιώτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως επρόκειτο για ένα «ατύχημα». «Οι δύο χώρες είναι έτοιμες για την ειρήνη και για τη συνέχιση των εμπορικών συνδιαλλαγών με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

