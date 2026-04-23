23.04.2026 16:03

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

23.04.2026 16:03
Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, δέχτηκε επίθεση με κόκκινο υγρό – πιθανότατα σάλτσα ντομάτας – την Πέμπτη καθώς έφευγε από ένα κτίριο μετά από συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Ακολούθως, εκείνος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χαιρέτισε τους υποστηρικτές του και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που έφυγε.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία.

Ο Παχλαβί μόλις είχε δώσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία απηύθυνε έκκληση στις δυτικές χώρες να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Επίσης, επέκρινε τη γερμανική κυβέρνηση επειδή δεν τον συνάντησε κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Ο Παχλαβί κατηγόρησε την Ευρώπη ότι έμεινε άπραγη και επέτρεψε στην κυβέρνηση της Τεχεράνης να συνεχίσει την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών.

Διαδηλώσεις τόσο από υποστηρικτές όσο και από αντιπάλους του Παχλαβί πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Βερολίνου.

Ο Παχλαβί βρίσκεται στην εξορία για σχεδόν 50 χρόνια.

Ο πατέρας του, ο σάχης του Ιράν, ήταν τόσο μισητός που εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το 1979, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, ο Παχλαβί προσπαθεί να τοποθετηθεί ως παράγοντας στο μέλλον της χώρας του.

Διαβάστε επίσης:

Washington Post: Το Πεντάγωνο υπολογίζει θα χρειαστούν έξι μήνες για να φύγουν οι νάρκες από το Ορμούζ – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Το Ιράν υποστηρίζει ότι πήρε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «ξύπνιος και ενήμερος» – Τον κουράρει ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν

ΑΝΤ1: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου «Ενωπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

Χάρης Δούκας: «Ναι» σε μετεκλογική συνεργασία και με Τσίπρα, όχι όμως με ΝΔ – Ο κόσμος θέλει διαφάνεια

Μεγάλου: Τεχνολογία στο DNA της Πειραιώς, στόχος ηγετική θέση στην καινοτομία και ανάπτυξη επιχειρήσεων

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού  

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:51
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «ξύπνιος και ενήμερος» – Τον κουράρει ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν

MEDIA

ΑΝΤ1: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου «Ενωπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

