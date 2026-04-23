Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, δέχτηκε επίθεση με κόκκινο υγρό – πιθανότατα σάλτσα ντομάτας – την Πέμπτη καθώς έφευγε από ένα κτίριο μετά από συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Ακολούθως, εκείνος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, χαιρέτισε τους υποστηρικτές του και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που έφυγε.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία.

Ο Παχλαβί μόλις είχε δώσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία απηύθυνε έκκληση στις δυτικές χώρες να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Επίσης, επέκρινε τη γερμανική κυβέρνηση επειδή δεν τον συνάντησε κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

Ο Παχλαβί κατηγόρησε την Ευρώπη ότι έμεινε άπραγη και επέτρεψε στην κυβέρνηση της Τεχεράνης να συνεχίσει την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών.

Διαδηλώσεις τόσο από υποστηρικτές όσο και από αντιπάλους του Παχλαβί πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Βερολίνου.

Ο Παχλαβί βρίσκεται στην εξορία για σχεδόν 50 χρόνια.

Ο πατέρας του, ο σάχης του Ιράν, ήταν τόσο μισητός που εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το 1979, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, ο Παχλαβί προσπαθεί να τοποθετηθεί ως παράγοντας στο μέλλον της χώρας του.

