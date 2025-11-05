ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί στη συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.
«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (…) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.
Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).
«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.
Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου.
Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής δεν άφηναν πολλές ελπίδες για επιζώντες.
Η αστυνομία της Λούιβιλ έκανε λόγο μέσω X για «πυρκαγιά και συντρίμμια» στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να «μείνουν μακριά» από τον τόπο της τραγωδίας.
