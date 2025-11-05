ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί στη συντριβή του αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι (Video)

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (…) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

The news out of Louisville is tough tonight as the death toll has now reached at least 7, with that number expected to rise. First responders are onsite and working hard to extinguish the fire and continue the investigation. 1/3 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

BREAKING: Massive explosion after a UPS plane crashes near Louisville International Airport in Kentucky.pic.twitter.com/bDeezqxMWg — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 4, 2025

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου.

❗️⚠️🇺🇸 – UPS Airlines Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 cargo plane en route to Honolulu, crashed shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport around 5:15 p.m. ET on November 4, 2025, near the UPS Worldport facility at Fern Valley Road and Grade… pic.twitter.com/dgeSbskZId November 4, 2025

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής δεν άφηναν πολλές ελπίδες για επιζώντες.

NEW VIDEO🚨 Video has emerged showing the UPS cargo plane that crashed near the airport in Louisville, Kentucky, was on fire (engine) as it was taking off. https://t.co/YnzwmjCqwI pic.twitter.com/qwVr02jgFG — Tim (@Dragonboy155) November 4, 2025

Η αστυνομία της Λούιβιλ έκανε λόγο μέσω X για «πυρκαγιά και συντρίμμια» στην περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να «μείνουν μακριά» από τον τόπο της τραγωδίας.

🚨 NOW: Multiple buildings are on fire after the UPS plane crash in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/zRXppNhutL — Conservative AF (@ConsvAF) November 4, 2025

