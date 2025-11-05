Abigail Spanberger: Η πρώην πράκτορας της CIA που έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια της Βιρτζίνια (μετά από 74 άντρες)

Η Abigail Spanberger έκανε ένα άλμα που λίγοι έχουν τολμήσει: από πράκτορας της CIA έγινε κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, με «ενδιάμεση θητεία» στο Κογκρέσο.

Σε μια εκλογική αναμέτρηση που συγκέντρωσε εθνικό ενδιαφέρον, η μετριοπαθής Δημοκρατική επικράτησε απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Winsome Sears, σηματοδοτώντας μια στροφή της πολιτείας προς το κέντρο.

Όταν αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο, η 46χρονη πρώην αξιωματικός της CIA θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, σπάζοντας μια αλυσίδα 74 ανδρών που προηγήθηκαν.

Ποια είναι η Spanberger;

Η Abigail Spanberger γεννήθηκε το 1979 στο Νιου Τζέρσεϊ και μεγάλωσε στη Βιρτζίνια. Σπούδασε Γαλλικά και απέκτησε MBA, αλλά η καριέρα της πήρε διαφορετική τροχιά: από την ομοσπονδιακή ταχυδρομική αστυνομία πέρασε το 2006 στην CIA, όπου εργάστηκε μέχρι το 2014 ως operations officer — δηλαδή σε αποστολές συλλογής πληροφοριών εντός και εκτός ΗΠΑ, με αντικείμενο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά προγράμματα.

Η δουλειά της στην υπηρεσία παρέμεινε ως επί το πλείστον απόρρητη, αλλά έχει δηλώσει ότι της δίδαξε πώς να παίρνει δύσκολες αποφάσεις, να σκέφτεται στρατηγικά και να λειτουργεί με ακρίβεια σε κρίσιμες συνθήκες. Αυτές οι δεξιότητες, υποστηρίζει, ήταν το εισιτήριό της για την πολιτική.

Η είσοδος την πολιτική σκηνή

Το 2018 μπήκε στο Κογκρέσο, κερδίζοντας μια έδρα που παραδοσιακά άνηκε στους Ρεπουμπλικανούς. Σε ένα πολιτικό τοπίο πολωμένο, η Spanberger ξεχώρισε ως φωνή λογικής και πραγματισμού. Δεν στηρίχθηκε στην κομματική ρητορική, αλλά στην εμπειρία της και στην ικανότητά της να μιλά «τη γλώσσα των θεσμών».

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ασχολήθηκε ενεργά με θέματα εθνικής ασφάλειας, πληροφορίας, αγροτικής ανάπτυξης και λογοδοσίας. Δεν δίστασε να επικρίνει το ίδιο της το κόμμα όταν διαφωνούσε, εδραιώνοντας το προφίλ της ως ανεξάρτητη φωνή.

Η πρώτη κυβερνήτρια με φόντο τις μυστικές υπηρεσίες

Με τη νίκη της το 2025, η Spanberger έγινε η πρώτη πρώην αξιωματούχος της CIA που εκλέγεται Κυβερνήτρια πολιτείας των ΗΠΑ. Η καμπάνια της βασίστηκε στην αξιοπιστία, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα.

Η νίκη της απέναντι στη Winsome Sears, η οποία είχε την πλήρη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και των πιο σκληρών συντηρητικών κύκλων, θεωρείται πολιτική ήττα για τον τραμπισμό στη Βιρτζίνια. Και ταυτόχρονα, ένδειξη ότι το κέντρο εξακολουθεί να έχει πολιτικό βάρος όταν συνοδεύεται από σοβαρότητα και καθαρό μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Spanberger είχε τη στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα.

Τι έρχεται μετά;

Ως κυβερνήτης, η Abigail Spanberger καλείται να διαχειριστεί μια πολιτεία-κλειδί, με αστικές και αγροτικές περιοχές, φυλετική και κοινωνική ποικιλομορφία, και τεράστια στρατηγική σημασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ήδη κάποιοι τη βλέπουν ως εν δυνάμει υποψήφια για την Αντιπροεδρία ή ακόμα και για τον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Όμως η ίδια κρατά χαμηλό προφίλ. «Η δουλειά ξεκινά τώρα» δήλωσε το βράδυ των εκλογών, αποφεύγοντας τους θριάμβους και δίνοντας το στίγμα της: λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά.

Όπως είπε, ο σύζυγός της είπε στις τρεις τους κόρες:

«Η μαμά σας θα γίνει η κυβερνήτητρια της Βιρτζίνια. Μπορώ να σας εγγυηθώ πως αυτά τα λόγια δεν έχουν ξαναειπωθεί ποτέ.»

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας πάντως, η ίδια δεν εστίασε ιδιαίτερα στο ιστορικό σκέλος της υποψηφιότητάς της, αλλά αντίθετα αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια για τις περικοπές που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα, πλήγμα που επηρέασε δυσανάλογα τη Βιρτζίνια, λόγω της εγγύτητάς της με την Ουάσινγκτον.

Στην ομιλία της, έκανε μία από τις ελάχιστες αιχμές προς την κυβέρνηση Τραμπ λέγοντας:

«Η οικονομία της Βιρτζίνια δεν λειτουργεί όταν η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει τους εργαζομένους μας ως αναλώσιμους. Και σε όσους, από την άλλη πλευρά του Ποτόμακ, επιτίθενται στις δουλειές μας και την οικονομία μας, δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλή.»

