ΚΟΣΜΟΣ

21.10.2025 10:05

Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο – Το συγκινητικό βίντεο της κόρης του

joe_biden2110

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ολοκλήρωσε μια σειρά ακτινοθεραπείες στη μάχη του κατά του καρκίνου του προστάτη, δήλωσε εκπρόσωπος του στο CNN.

Δεν είναι σαφές ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα του Μπάιντεν στη θεραπεία. Ο εκπρόσωπος δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές για τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος γίνεται 83 ετών τον επόμενο μήνα.

Η κόρη του Μπάιντεν, Άσλεϊ, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του πατέρα της να χτυπάει το κουδούνι, μια παράδοση για πολλούς ασθενείς με καρκίνο μετά την ολοκλήρωση ενός γύρου θεραπείας, στο Penn Medicine Radiation Oncology στη Φιλαδέλφεια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωπος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει ακτινοθεραπεία ως μέρος της θεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη.

Ο πρώην πρόεδρος άρχισε να παίρνει χάπια για τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά του.

