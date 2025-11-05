search
ΚΟΣΜΟΣ

05.11.2025 14:13

Γάζα: Ακόμα 15 πτώματα Παλαιστινίων κρατουμένων παρέδωσε το Ισραήλ

05.11.2025 14:13
gaza_new

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ.

«Η 10η σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

