Μαρία Αλιφέρη: «Όταν είσαι λίγο εμφανίσιμος, το πρώτο που αμφισβητούν είναι το ταλέντο σου» (Video)

Για την πορεία της στην τηλεόραση, τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση που βίωσε μίλησε η Μαρία Αλιφέρη, ενώ αναφέρθηκε και στην ξαφνική απομάκρυνσή της από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» και χωρίς περιστροφές μίλησε για τα εμπόδια που συνάντησε, λόγω της εμφάνισής της, τονίζοντας ότι πολλές φορές η εικόνα λειτουργεί εις βάρος του ταλέντου.

«Όταν είσαι λίγο εμφανίσιμος, το πρώτο που αμφισβητούν είναι το ταλέντο σου, γιατί μένουν στην εικόνα. Η εικόνα είναι παγίδα και σήμερα, για όλους. Οι άνθρωποι δεν καταναλωνόμαστε πια να καταλάβουμε τον άλλον και είναι κρίμα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Αλιφέρη αποκάλυψε πως χρειάστηκε να δώσει «διπλάσια μάχη» για να αποδείξει ότι η πορεία της δεν στηρίχτηκε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά στη δουλειά και την επιμονή της. Αναφερόμενη στην περίοδο που βρέθηκε ξαφνικά εκτός τηλεοπτικού τοπίου, η ίδια θυμήθηκε: «Ήρθε μεγάλη ύφεση τηλεοπτικά, αν και θεατρικά δούλευα συνεχώς. Δεν μου ήρθε εύκολα, ήταν σοκ. Τα πολύ δύσκολα τα αντιμετωπίζω μέσα μου. Γονατίζω, στεναχωριέμαι, αλλά τα αφομοιώνω. Έγινε ραγδαία όλο αυτό. Χειρότερα ακόμα, ήταν πιο σοκαριστικό».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αποχώρησή της από την τηλεόραση ήρθε ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση: «Εν μία νυκτί, ήμουν σε δύο κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα και κόπηκα. Ήταν τα “Τετράγωνα των Αστέρων” και η “Κραυγή των Λύκων”. Ούτε καν εν μια νυκτί… εν μια στιγμή. Από τότε μόνο θέατρο, αδιάλειπτα, χειμώνα – καλοκαίρι. Δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά ήταν μια ωραία δοκιμασία».

Κλείνοντας, η Μαρία Αλιφέρη μίλησε για τη δύναμη που τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της: «Τα επεξεργάζομαι όλα μέσα μου. Από τα δύσκολα βγαίνει πάντα κάτι νέο. Δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι εξελίσσεσαι».

