Ο Μπραντ Πιτ ζητά 35 εκατ. δολάρια από την Αντζελίνα Τζολί

Αποζημίωση ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων ζητά ο Μπραντ Πιτ από την Αντζελίνα Τζολί, με τον ηθοποιό να καταθέτει αγωγή κατά της πρώην συζύγου του, εν μέσω της συνεχιζόμενης νομικής τους διαμάχης για το Château Miraval.

Σύμφωνα με το People, στις 29 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα του Πιτ υπέβαλε ως αποδεικτικά στοιχεία επικοινωνίες με και από την ομάδα της Τζολί σχετικά με την πώληση, το 2021, του μεριδίου της στο γαλλικό οινοποιείο που το πρώην ζευγάρι είχε από κοινού.

Ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ένα email του Νοεμβρίου 2023, στο οποίο οι δικηγόροι της Τζολί απαντούσαν σε αγωγή του Πιτ, που αφορούσε σε υποτιθέμενες ζημίες, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η επιβαρυντική φύση οποιασδήποτε παραγωγής εγγράφων είναι δημιούργημα του ίδιου του κ. Πιτ – αυτός είναι που μηνύει την κ. Τζολί ζητώντας αποζημίωση 35 εκατομμυρίων δολαρίων», έγραψαν τότε οι δικηγόροι της Τζολί. «Ως εκ τούτου, αυτός οφείλει να επωμιστεί το κόστος παραγωγής των εγγράφων που θα δείξουν, ή όχι, τις συγκεκριμένες ζημίες».

Ένα email του Οκτωβρίου 2023 από την ομάδα της Τζολί αναφέρει επίσης ότι ο σταρ του «Once Upon a Time in Hollywood» «επιδιώκει συνεχιζόμενες αποζημιώσεις για υποτιθέμενη ζημία στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Miraval».

Οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκαν, επίσης, στις «συνεχείς αρνήσεις του Πιτ να παραδώσει έγγραφα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους χρειαζόταν τετραετή συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) που κάλυπτε την προσωπική του ανάρμοστη συμπεριφορά», λέγοντας ότι αυτές οι επικοινωνίες είναι «κρίσιμες για την ουσία της υπόθεσής μας και πρέπει να παραδοθούν».

Οι δικηγόροι του Πιτ είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι λιγότερο από έξι μήνες μετά την πώληση του μεριδίου της Τζολί από το Miraval, ο δικηγόρος της πρότεινε στον Πιτ μια ακόμα ευρύτερη, αμοιβαία ρήτρα μη δυσφήμησης στο πλαίσιο των διαδικασιών διαζυγίου τους.

Οι αλληλομηνύσεις

Ο Πιτ κατέθεσε για πρώτη φορά αγωγή το 2022, ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύζυγός του είχε πουλήσει το μερίδιό της στο Miraval στην Tenute del Mondo, τη θυγατρική του ομίλου Stoli Group για τα κρασιά, παρά μια προηγούμενη συμφωνία ότι κανείς από τους δύο δεν θα προχωρούσε σε τέτοια πώληση χωρίς την έγκριση του άλλου. Η Τζολί αρνήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας και αντέδρασε καταθέτοντας ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της έχει «κηρύξει έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον της».

Η νομική ομάδα της Τζολί υποστήριξε, επίσης, ότι ο Πιτ αρνήθηκε να αγοράσει το μερίδιό της στην επιχείρηση, επειδή εκείνη δεν ήθελε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας «που είχε σχεδιαστεί για να την αναγκάσει να σιωπήσει σχετικά με την κακοποίησή του και την προσπάθεια συγκάλυψης», αναφερόμενη σε ένα ιδιωτικό ταξίδι με αεροπλάνο το 2016, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Πιτ φέρεται να υπήρξε λεκτικά και σωματικά επιθετικός προς την οικογένειά του.

Πιο πρόσφατα, η Τζολί επικαλέστηκε το απόρρητο σχέσης δικηγόρου–πελάτη, αρνούμενη να παραδώσει αμφισβητούμενα έγγραφα, κάτι που η πλευρά του πρώην συζύγου της ισχυρίζεται ότι συνιστά αθέμιτη απόκρυψη πληροφοριών σχετικών με την πώλησή της. Στις 27 Οκτωβρίου, οι δικηγόροι του Πιτ επανέλαβαν το αίτημά τους για την παράδοση 22 από αυτά τα έγγραφα.

Η επόμενη δημόσια ακρόαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο People, ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, ανέφερε: «Η απάντηση του κ. Πιτ δεν αντιμετωπίζει τα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να βασίζεται σε εικασίες και υποθέσεις – όλα με σκοπό να παραβιάσει τις προνομιούχες επικοινωνίες της με τους δικηγόρους της. Αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι η αγωγή αυτή αποτελεί έκφραση της μακροχρόνιας προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλεί και να ελέγχει την Αντζελίνα. Ανυπομονούμε για την επερχόμενη ακρόαση».

