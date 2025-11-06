Κώστας Φαλελάκης για την «επέτειο» θανάτου του Μηνά Χατζησάββα: «Ανήμερα κάνουμε τα “deathday” με φίλους που έχουν χιούμορ»

Αποκαλυπτικός για τα συναισθήματά του για τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα ήταν ο τελευταίος σύντροφός του, ηθοποιός Κώστας Φαλελάκης.

Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν 10 χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών, ο Κώστας Φαλελάκης δήλωσε ότι ο Νοέμβριος είναι ένας συναισθηματικά φορτισμένος μήνας για εκείνον.



Ο ηθοποιός εξήγησε πώς περνάει κάθε χρόνο την ημέρα του θανάτου του εκλιπόντος, αναφέροντας ότι μαζί με φίλους τους τιμούν τη μνήμη του.

Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η 30η Νοεμβρίου να αποτελούσε μια δύσκολη ημέρα για τον Κώστα Φαλελάκη, αυτό όμως έχει αλλάξει, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» του Σκάι: «Ο μήνας αυτός είναι συναισθηματικά φορτισμένος, γιατί κλείνουν δέκα χρόνια χωρίς τον Μηνά. Έχω μια τεράστια χαρά πια όταν πλησιάζει αυτή η ημέρα. Τα πρώτα χρόνια είχα ένα “σφίξιμο”. Ανήμερα κάνουμε τα “deathday” με κάποιους φίλους που μπορούν να το αντιληφθούν με χιούμορ. Κάνουμε όλες τις επετείους, όταν γνωριστήκαμε, τα “birthday” και τα “deathday”. Τα γιορτάζουμε. Πιστεύω ότι θα το ευχαριστιόταν πολύ».



Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε ότι συχνά ο Μηνάς Χατζησάββας τον επισκέπτεται στα όνειρά του: «Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει θάνατος, απλώς έχουμε χωρίσει. Μάλιστα τελευταία έβλεπα ότι ήμασταν σε άλλη σχέση, και όταν συνευρισκόμαστε τον ρωτάω “γιατί δεν είμαστε μαζί;” και “τώρα τι θες; Έχεις τη σχέση σου, έχω τη δική μου. Μια χαρά δεν είμαστε;”. Κάπως έτσι τα έχει “κουκουλώσει” το μυαλό μου».

