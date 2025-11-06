search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 18:55

Sweetsick: Σκηνές Hollywood στην Καρδαμύλη για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ (Photos)

06.11.2025 18:55
cate-blanchett-eksot

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» στην Καρδαμύλη, με την Κέιτ Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, φέρνει στο «φως» το ertnews.gr. 

Λίγους, μόλις, μήνες μετά την κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Μεσσηνία υποδέχεται για ακόμη μία φορά τα φώτα του παγκόσμιου κινηματογράφου για τη μεγάλη παραγωγή της Heretic Films, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπιρτς (Normal People, Dead Ringers). 

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, για τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, στην περιοχή έχει εγκατασταθεί συνεργείο άνω των 100 ατόμων, μετατρέποντας την Καρδαμύλη σε ένα ζωντανό σκηνικό του Hollywood. 

Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου τα γυρίσματα στη Μεσσηνία 

Πέρα από την Καρδαμύλη, γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε Τραχήλα, Πετροβούνι και Άγιο Δημήτριο, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας. 

Δίπλα στην Μπλάνσετ πρωταγωνιστούν ο Σπάικ Φερν (The Batman, Aftersun), η Τζούλια Γουέστκοτ-Χάτον και η Τίλι Γουόκερ, μια νέα Βρετανίδα ηθοποιός που κάνει τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα. Συγκινητική είναι η παρουσία της «θρυλικής» Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η οποία υποδύεται τη μητέρα της πρωταγωνίστριας. 

Η ταινία «Sweetsick» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026, διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα στο παγκόσμιο κοινό. 

Διαβάστε επίσης:

Ουγγαρέζος: «Είναι ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Μουτίδου; Δεν είναι καν εξύβριση, είναι σοβαρό» (Video)

Χαρά Παππά: «Ο κορωνοϊός έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα – Είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν βρεθεί λύση ποτέ» (Video)

Άννα Μενενάκου: «Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση τόση βία, τόσο κίτρινο πράγμα, γιατί υπάρχει;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721479
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

fysiko aerio 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξανά επί τάπητος ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου

stefanoudakis kriti mantinada 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:53
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721479
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

1 / 3