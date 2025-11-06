Sweetsick: Σκηνές Hollywood στην Καρδαμύλη για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ (Photos)

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» στην Καρδαμύλη, με την Κέιτ Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, φέρνει στο «φως» το ertnews.gr.

Λίγους, μόλις, μήνες μετά την κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Μεσσηνία υποδέχεται για ακόμη μία φορά τα φώτα του παγκόσμιου κινηματογράφου για τη μεγάλη παραγωγή της Heretic Films, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπιρτς (Normal People, Dead Ringers).

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, για τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, στην περιοχή έχει εγκατασταθεί συνεργείο άνω των 100 ατόμων, μετατρέποντας την Καρδαμύλη σε ένα ζωντανό σκηνικό του Hollywood.

Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου τα γυρίσματα στη Μεσσηνία

Πέρα από την Καρδαμύλη, γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε Τραχήλα, Πετροβούνι και Άγιο Δημήτριο, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας.

Δίπλα στην Μπλάνσετ πρωταγωνιστούν ο Σπάικ Φερν (The Batman, Aftersun), η Τζούλια Γουέστκοτ-Χάτον και η Τίλι Γουόκερ, μια νέα Βρετανίδα ηθοποιός που κάνει τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα. Συγκινητική είναι η παρουσία της «θρυλικής» Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η οποία υποδύεται τη μητέρα της πρωταγωνίστριας.

Η ταινία «Sweetsick» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2026, διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα στο παγκόσμιο κοινό.

