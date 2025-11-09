Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

Το ύστατο χαίρε είπαν χθες η οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι στην Κίλι Σφακιανάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ο Νότης Σφακιανάκης ήταν απών από τη λιτή τελετή για τη σύζυγό του.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νότης Σφακιανάκης

Η δημοσιογράφος του Open, Ελένη Μουστάκη, αποκάλυψε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσε ένα πλάνο από τον Νότη. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης.

Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους.

Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι εκεί, γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να παρευρεθεί», είπε η δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση – Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

Τζένιφερ Λόρενς: «Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είναι ενοχλητική, με τρελαίνει!» (Video)