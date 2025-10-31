Google Maps στο αυτοκίνητο: Πότε επιβάλλεται πρόστιμο – Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μπορεί η χρήση του Google Maps πίσω από το τιμόνι να θεωρείται πλέον δεδομένη, ωστόσο ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) θέτει όρια για ασφαλή οδήγηση.
Ο ΚΟΚ απαγορεύει ρητά τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ωστόσο υπάρχει μία εξαίρεση για εφαρμογές πλοήγησης, όπως το Google Maps. Η πλοήγηση επιτρέπεται μόνο όταν η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη σε βάση και δεν απαιτείται χειρισμός κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως αποστολή μηνυμάτων, αναζήτηση διευθύνσεων ή αλλαγή ρυθμίσεων στην οθόνη, θεωρείται παράβαση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται προσωρινά σταματημένο σε φανάρι ή στην κίνηση.
Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας οδήγησης, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος ενδέχεται να ασκηθεί και ποινική δίωξη.
Επιτρέπεται η χρήση hands-free ή Bluetooth για τηλεφωνικές κλήσεις, αρκεί να μη χρησιμοποιούνται τα χέρια. Αντίθετα, ενσύρματα ακουστικά και smartwatches δεν καλύπτονται από την εξαίρεση του νόμου.
Όπως αναφέρει η Τροχαία, η ασφαλέστερη πρακτική είναι η ρύθμιση της διαδρομής πριν ξεκινήσει το όχημα.
