search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:10
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 10:50

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

31.10.2025 10:50
image-191-800×449-1

O λόγος για το N8L, ένα premium hybrid SUV της Denza, εταιρεία που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της BYD και ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί με αυτό μοντέλα όπως το Range Rover Sport.

Πρόκειται για ένα 6-θέσιο SUV εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα που υπόσχεται μέχρι και 230 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Κορυφαίο στην κατηγορία του

Το Denza N8L είναι εξοπλισμένο με μια μπαταρία 46,9 kWh, αρκετά μεγαλύτερη από αυτές που συνήθως τοποθετούνται σε ευρωπαϊκά plug-in hybrid μοντέλα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ηλεκτρική αυτονομία που θα φτάνει τα 230 χλμ., κάτι που δεν θα πρέπει να πάρουμε «τοις μετρητοίς», αφού ο εν λόγω αριθμός δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Tο 25% των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ σχετίζεται με το αλκοόλ

Η Seat ανανεώνει το Ibiza και το Arona

Το Honda «0 α» παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025 (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
landman
ADVERTORIAL

«Landman»: Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον επιστρέφει στον σκληρό κόσμο του πετρελαίου τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV

votanikos_5
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ 

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Amazon παραπλανεί τους συνδρομητές της για να μην τους χάσει από «πελάτες» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πέταξε στον δρόμο 14.000 εργαζόμενους λόγω ΑΙ παρά τα τεράστια κέρδη

madwalk-new
LIFESTYLE

MadWalk 2025: Αντίστροφη μέτρηση για το φαντασμαγορικό show μόδας και μουσικής – Special guest ο Γιώργος Μαζωνάκης (Video)

pappas_xrisi-avgi_3110_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Βρέθηκα στη φυλακή γιατί “έκοψα” ψήφους από τον Σαμαρά, η δίωξή μου είναι πολιτική», είπε ο Χρήστος Παππάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:10
landman
ADVERTORIAL

«Landman»: Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον επιστρέφει στον σκληρό κόσμο του πετρελαίου τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV

votanikos_5
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ 

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Amazon παραπλανεί τους συνδρομητές της για να μην τους χάσει από «πελάτες» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πέταξε στον δρόμο 14.000 εργαζόμενους λόγω ΑΙ παρά τα τεράστια κέρδη

1 / 3