Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

O λόγος για το N8L, ένα premium hybrid SUV της Denza, εταιρεία που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της BYD και ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί με αυτό μοντέλα όπως το Range Rover Sport.

Πρόκειται για ένα 6-θέσιο SUV εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα που υπόσχεται μέχρι και 230 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Κορυφαίο στην κατηγορία του

Το Denza N8L είναι εξοπλισμένο με μια μπαταρία 46,9 kWh, αρκετά μεγαλύτερη από αυτές που συνήθως τοποθετούνται σε ευρωπαϊκά plug-in hybrid μοντέλα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ηλεκτρική αυτονομία που θα φτάνει τα 230 χλμ., κάτι που δεν θα πρέπει να πάρουμε «τοις μετρητοίς», αφού ο εν λόγω αριθμός δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Tο 25% των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ σχετίζεται με το αλκοόλ

Η Seat ανανεώνει το Ibiza και το Arona

Το Honda «0 α» παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025 (photos/videos)