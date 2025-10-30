search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:28
30.10.2025 18:00

Το Honda «0 α» παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025 (photos/videos)

30.10.2025 18:00
img-03-07_01-c

Ένα νέο πρωτότυπο παρουσίασε στο Japan Mobility Show 2025 η Honda. Πρόκειται ένα C-SUV το οποίο ονόμασε «0 α» και θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ιαπωνία το 2027.

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι μεγάλοι χώροι, η καλή θέση οδήγησης και η ευελιξία που θα έχει μέσα στις πόλεις. Σύμφωνα με τη Honda, το νέο μοντέλο θα αξιοποιεί τρισδιάστατους γυροσκοπικούς αισθητήρες για να βελτιώνει την αίσθηση στον δρόμο.

Tα φωτιστικά σώματα μπροστά έχουν έναν νέο σχεδιασμό, με τον μπροστινό προφυλακτήρα να εμφανίζει επιθετική εμφάνιση. Στο εσωτερικό κυριαρχεί το νέο λειτουργικό σύστημα Asimo OS. Αυτό πήρε το όνομά του από το ρομπότ της Honda που πρωτοεμφανίστηκε το 2000 και θα διαχειρίζεται τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένης οδήγησης και ψυχαγωγίας, χρησιμοποιώντας over-the-air ενημερώσεις.

Το μοντέλο θα έχει αρχιτεκτονική 400V και θα μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλες σε χωρητικότητα μπαταρίες, ενώ παράλληλα θα έχει μεγάλη αυτονομία που θα ξεπερνάει τα 500 χιλιόμετρα.

