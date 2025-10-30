«Τρίζει» η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η έλλειψη τσιπ απειλεί την παραγωγή σε όλον τον πλανήτη

Οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να βρουν τσιπ και να ελέγξουν με τους προμηθευτές τους για να δουν αν έχουν αρκετά αποθέματα, καθώς η επιδεινούμενη κρίση εφοδιασμού ημιαγωγών που σχετίζεται με την ολλανδική εταιρεία Nexperia απειλεί την παραγωγή αυτοκινήτων σε ολόκληρο τον κλάδο, αναφέρει το Reuters.

Το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές προϊόντων της Nexperia από την Κίνα, αφότου η ολλανδική κυβέρνηση κατέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής τσιπ τον περασμένο μήνα, επικαλούμενο ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας στην κινεζική μητρική της εταιρεία, Wingtech, η οποία έχει επισημανθεί από τις ΗΠΑ ως πιθανός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Η Nissan Motor και η Mercedes-Benz είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια αβέβαιη κατάσταση εφοδιασμού, με τη Nissan να δηλώνει ότι είχε αρκετά τσιπ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου – μόλις λίγες μέρες μακριά.

Η Honda ανέστειλε την παραγωγή σε ένα εργοστάσιο στο Μεξικό την Τρίτη και έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζει την παραγωγή στις ΗΠΑ και τον Καναδά, δήλωσε εκπρόσωπος.

Ορισμένοι κατασκευαστές στη Βραζιλία ενδέχεται να αναγκαστούν να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους εντός δύο έως τριών εβδομάδων εάν η κρίση συνεχιστεί, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Τα τσιπ της Nexperia χρησιμοποιούνται ευρέως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, καθιστώντας την κρίση εφοδιασμού την τελευταία πρόκληση για μια βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει δασμούς από τις ΗΠΑ και κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

«Είναι ένα μεγάλο ζήτημα», δήλωσε ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Guillaume Cartier, σε δημοσιογράφους στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας στο Τόκιο. «Προς το παρόν δεν έχουμε πλήρη ορατότητα».

Ο Μαρκ Βίντερχοφ, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Lucid Group, δήλωσε ότι η ομάδα μηχανικών της εταιρείας αναζητούσε εναλλακτικές προμήθειες.

Η General Motors διαχειρίζεται το ζήτημα και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή του εργοστασίου, δήλωσε εκπρόσωπός της.

«Είναι αυτονόητο ότι ψάχνουμε σε όλο τον κόσμο για εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, προσθέτοντας ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ήταν «καλυμμένη» βραχυπρόθεσμα. Αυτό είναι διαφορετικό από την τελευταία κρίση των τσιπ, επειδή τώρα το ζήτημα έχει τις ρίζες του στην πολιτική και θα απαιτήσει πολιτική λύση, δήλωσε ο Καλένιους.

Αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αφήνουν τους κατασκευαστές ευάλωτους στις τριβές του παγκόσμιου εμπορίου.

«Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας, έχεις σχεδόν και τις πέντε ηπείρους μέσα», είπε ο Kαλένιους.

πηγή: ΑΠΕ

