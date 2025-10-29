search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:25
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

29.10.2025 11:45

Τα πέντε φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς

29.10.2025 11:45
Τα υβριδικά συστήματα κίνησης δεν είναι πια προνόμιο των ακριβών ή μεγάλων SUV.

Στην Ελλάδα του 2025, μπορείς να αποκτήσεις ένα υβριδικό με τιμή κάτω από 20.000€, το οποίο υπόσχεται σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση και εξαιρετική αξιοπιστία.

Από το αστικό Fiat Panda μέχρι το πιο ολοκληρωμένο Suzuki Vitara, ακολουθούν τα πέντε πιο οικονομικά υβριδικά μοντέλα που μπορείς να αγοράσεις σήμερα, με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

1 / 3