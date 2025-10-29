Τα πέντε φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς

Τα υβριδικά συστήματα κίνησης δεν είναι πια προνόμιο των ακριβών ή μεγάλων SUV.

Στην Ελλάδα του 2025, μπορείς να αποκτήσεις ένα υβριδικό με τιμή κάτω από 20.000€, το οποίο υπόσχεται σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση και εξαιρετική αξιοπιστία.

Από το αστικό Fiat Panda μέχρι το πιο ολοκληρωμένο Suzuki Vitara, ακολουθούν τα πέντε πιο οικονομικά υβριδικά μοντέλα που μπορείς να αγοράσεις σήμερα, με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

Διαβάστε επίσης:

CURPA Formentor: Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα απέκτησε φθηνότερη υβριδική έκδοση

Στους Δήμους η Οδική Ασφάλεια – Τι αλλάζει στους δρόμους

Ποιο καύσιμο θα αντικαταστήσει το diesel