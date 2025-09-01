Το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Ξεκινά από 20.580 ευρώ

Η Suzuki έχει συνδέσει το όνομά της με προσιτά, αξιόπιστα και πρακτικά αυτοκίνητα. Στην κατηγορία των SUV, προσφέρει μια από τις πιο τίμιες προτάσεις: compact διαστάσεις, υβριδική τεχνολογία και λογική τιμή.

Τιμή εκκίνησης 20.580 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση Hybrid.

Πλήρης εξοπλισμός από τη βασική έκδοση, με ψηφιακή τεχνολογία και συστήματα ασφαλείας.

Διατίθεται επίσης σε τετρακίνητες εκδόσεις AllGrip.

Το Vitara παραμένει σημείο αναφοράς, καθώς είναι το φθηνότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τις 20.580 ευρώ.

Σχεδίαση και χαρακτήρας

Με μήκος 4,27 μ. και μεταξόνιο 2,7 μ., το Vitara συνδυάζει ευελιξία πόλης με SUV εμφάνιση. Η μάσκα με τα κάθετα στοιχεία, τα LED φώτα και οι τονισμένοι θόλοι δίνουν έναν δυναμικό αλλά φιλικό χαρακτήρα, ειδικά μετά την αισθητική ανανέωση του 2024. Οι αναλογίες παραμένουν κλασικές για SUV, με σωστή απόσταση από το έδαφος και προστατευτικά πλαστικά που ενισχύουν τον πρακτικό του προσανατολισμό.

