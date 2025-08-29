search
29.08.2025 17:24

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

29.08.2025 17:24
P90550959_highRes_the-all-new-bmw-m135-1

Η BMW γνωρίζει καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, επενδύοντας σε προγράμματα που κάνουν την απόκτηση ενός premium μοντέλου πιο προσιτή.

  • Premium hatchback με κορυφαία ποιότητα και τεχνολογία.
  • Διαθέσιμο από 219 €/μήνα μέσω χρηματοδότησης ή 252 €/μήνα με leasing.
  • Ενδεικτική αξία οχήματος: 29.410 ευρώ.
  • Οικονομικός κινητήρας βενζίνης με κατανάλωση 5,4–5,9 l/100 km και εκπομπές 121–135 g CO₂/km.
  • Πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία premium compact στην Ελλάδα.

Η γερμανική πρόταση για την compact κατηγορία

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε premium επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και προσιτή χρηματοδότηση. Η BMW Σειρά 1 αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: ένα αυτοκίνητο που έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τις πωλήσεις στην κορυφή της κατηγορίας premium compact.

Η τελευταία γενιά προσφέρει δυναμική σχεδίασησύγχρονα μηχανικά σύνολα και πλούσιο εξοπλισμό. Το στοιχείο όμως που κάνει τη διαφορά είναι τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing, τα οποία καθιστούν την απόκτηση μιας BMW πιο προσιτή από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

