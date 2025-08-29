Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η BMW γνωρίζει καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, επενδύοντας σε προγράμματα που κάνουν την απόκτηση ενός premium μοντέλου πιο προσιτή.
Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε premium επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και προσιτή χρηματοδότηση. Η BMW Σειρά 1 αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: ένα αυτοκίνητο που έχει καταφέρει να κερδίσει το κοινό, οδηγώντας τις πωλήσεις στην κορυφή της κατηγορίας premium compact.
Η τελευταία γενιά προσφέρει δυναμική σχεδίαση, σύγχρονα μηχανικά σύνολα και πλούσιο εξοπλισμό. Το στοιχείο όμως που κάνει τη διαφορά είναι τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing, τα οποία καθιστούν την απόκτηση μιας BMW πιο προσιτή από ποτέ.
