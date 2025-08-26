Νέα Peugeot 308 και Peugeot 308 SW: Serious about driving

Η οδηγική απόλαυση βρίσκεται στο επίκεντρο, με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων, προηγμένων και αποδοτικών κινητήριων συνόλων, ανάμεσά τους και το 100% ηλεκτρικό PEUGEOT E-308 το οποίο προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ.

Τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 απεικονίζουν την πιο αυθεντική γαλλική αισθητική σχεδίασης της Peugeot: είναι τα πρώτα της μάρκας που διαθέτουν φωτιζόμενο έμβλημα, ένα πραγματικό σήμα κατατεθέν. Το νέο εμπρός μέρος ενσωματώνει επίσης νέα μάσκα και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις νυχιές, χαρίζοντας ακόμη πιο έντονη παρουσία στο δρόμο.

Τα νέα PEUGEOT 308 προσφέρουν την απόλαυση μιας απρόσκοπτης και high-tech εμπειρίας με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες τους μαζί με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά V2L και Plug &Charge.

Για αρκετές δεκαετίες, η PEUGEOT έχει πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή αγορά των hatch και station wagon της κατηγορίας C, παρουσιάζοντας μοντέλα γνωστά για τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την οδηγική απόλαυση και την δυναμική συμπεριφορά τους στο δρόμο. Το PEUGEOT 308 αποτελεί μέρος αυτής της παράδοσης, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις πωλήσεις της κατηγορίας σε πολλές χώρες.

Σήμερα, το νέο PEUGEOT 308 ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με εκλεπτυσμένη νέα σχεδίαση, μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά, μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει όλες τις ανάγκες – συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα πιο αποδοτικού PEUGEOT E-308 – και ένα νέο πακέτο υπηρεσιών που διασφαλίζει την απόλυτη ηρεμία και σιγουριά στους πελάτες.

Η PEUGEOT θα προσφέρει τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 και 308 SW με τρεις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό – και τρεις εκδόσεις, Style, Allure, GT.

Σχεδιασμένα στη Γαλλία και κατασκευασμένα στο εργοστάσιο του Mulhouse, τα νέα 308 εκφράζουν την γαλλική αριστεία. Όπως όλα τα ηλεκτρικά οχήματα της PEUGEOT – τόσο επιβατικά όσο και LCV – τα νέα PEUGEOT Ε-308 επωφελούνται από το πρόγραμμα PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, που διασφαλίζει την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αντοχή των μπαταριών στα ηλεκτρικά μοντέλα: 8ετής εγγύηση / 160.000 km.

Θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ

Με το λανσάρισμά τους, τα PEUGEOT 308 και 308 SW άφησαν έντονο αποτύπωμα χάρη στον τολμηρό και κομψό σχεδιασμό τους. Ήταν επίσης τα πρώτα μοντέλα της μάρκας που παρουσίασαν το νέο έμβλημα της PEUGEOT. Σήμερα, κάνουν ένα ακόμα βήμα εμπρός, με το έμβλημα να φωτίζεται για πρώτη φορά.

Εντυπωσιακό στυλ

Για πρώτη φορά σε PEUGEOT, φωτιζόμενη εμπρός όψη

Η νέα φωτιζόμενη μάσκα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ξεχωριστή προσωπικότητα των PEUGEOT 308 και 308 SW. Το έμβλημα, που φωτίζεται για πρώτη φορά, δεσπόζει στο εμπρός μέρος και επαναβεβαιώνει δυναμικά την ταυτότητα της μάρκας. Το ραντάρ εγγύτητας, που είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω από το έμβλημα, παραμένει αόρατο διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Πάνω από το έμβλημα, μία σειρά φωτεινών ινών υπογραμμίζει κομψά τη μάσκα και «οδηγεί» το βλέμμα προς τα νέα εμπρός φώτα, υπογραμμίζοντας έτσι τη στιβαρή παρουσία του αυτοκινήτου.

Η δυναμική στάση του νέου PEUGEOT 308 τονίζεται περαιτέρω από τους ενισχυμένους ώμους, που εκτείνονται από τα φτερά μέχρι το τέλος της μπροστινής όψης, καθώς και από τη νέα τραπεζοειδή σχεδίαση του προφυλακτήρα. Οι αεραγωγοί στις δύο άκρες ενισχύουν την εντυπωσιακή εικόνα και συμβάλλουν στη σταθερότητα στο δρόμο.

Σχεδίαση και αποδοτικότητα: αυτές οι εισαγωγές αέρα στα άκρα του νέου προφυλακτήρα κατευθύνουν τη ροή του αέρα προς το εσωτερικό των θόλων των τροχών, βελτιώνοντας την αεροδυναμική. Χάρη σε αυτήν τη βελτιστοποίηση, τα νέα 308 κατατάσσονται στα πιο αεροδυναμικά μοντέλα της κατηγορίας C, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου όσο και στη βελτίωση της αυτονομίας στις plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η νέα μάσκα διαθέτει επεξεργασία στο χρώμα του αμαξώματος, που ενσωματώνεται αρμονικά στην συνολική εικόνα, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων PEUGEOT. Σε όλα τα νέα PEUGEOT 308, τα στοιχεία της μάσκας έχουν αραιότερη διάταξη στο κέντρο για βελτιστοποίηση της ροής αέρα και γίνονται πιο πυκνά προς τα άκρα, ενισχύοντας την οπτική της ισχύ. Στην έκδοση GT, το φωτιζόμενο εμπρός μέρος προσφέρεται στάνταρ, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ένα «διαπεραστικό» βλέμμα

Τα νέα PEUGEOT 308 διαθέτουν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή: τρεις λεπτές LED νυχιές στο εμπρός μέρος τοποθετημένες στην περιοχή των ματιών για να ενισχύσουν την εκφραστικότητα του οχήματος. Αυτή η εμβληματική υπογραφή, λειτουργεί τόσο ως φως ημέρας όσο και ως φλας (με διαδοχική λειτουργία στις εκδόσεις GT).

Για πιο εκφραστική όψη, οι λειτουργίες φωτισμού (μεσαία και μεγάλη δέσμη) έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα, σε δύο οριζόντιες σειρές (μεσαία φώτα πάνω, μεγάλα κάτω). Χάρη στις εξαιρετικά συμπαγείς μονάδες LED, τα φώτα ενσωματώνονται διακριτικά στον προφυλακτήρα και είναι σχεδόν αόρατα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Οι προβολείς επωφελούνται από τη νέα τεχνολογία PEUGEOT FULL LED στις εκδόσεις Style, Allure και την τεχνολογία PEUGEOT LED Matrix στις εκδόσεις GT.

Όλα τα νέα 308, στο πίσω μέρος αποκτούν την πιο εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή που είχε ποτέ το μοντέλο, με τρεις LED νυχιές σε κάθε πλευρά, ενσωματωμένες σε μια κομψή μαύρη γυαλιστερή λωρίδα πάνω από το έμβλημα της PEUGEOT.

Νέα PEUGEOT 308 και 308 SW, δυναμισμός και κομψότητα

Μοιράζονται το ίδιο DNA αλλά παρουσιάζουν δύο διαφορετικά στυλ. Το νέο PEUGEOT 308, με το μοναδικό στυλ και τις απόλυτα ισορροπημένες αναλογίες, συγκαταλέγεται αναμφίβολα στα πιο σπορτίφ μοντέλα της κατηγορίας. Το νέο PEUGEOT 308 SW, ξεχωρίζει με το κομψό προφίλ και το εκλεπτυσμένο πίσω μέρος που του επιτρέπουν να συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα.

Μοναδική προσωπικότητα

Νέες ζάντες

Τα νέα PEUGEOT 308 και 308 SW στις εκδόσεις Allure, GT είναι εξοπλισμένα με νέες ζάντες αλουμινίου diamond-cut. Ο συνδυασμός κομψότητας, καινοτομίας και αεροδυναμικής είναι αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς από την ομάδα σχεδίασης της PEUGEOT. Οι συγκεκριμένες ζάντες αλουμινίου διατίθενται σε 17″ στις εκδόσεις Allure και σε 18″ στις εκδόσεις GT. Όλες οι ηλεκτρικές εκδόσεις (PEUGEOT Ε-308 και Ε-308 SW) διατίθενται στάνταρ με τις νέες ζάντες αλουμινίου 18″ diamond-cut.

Η έκδοση Style διαθέτει πλέον τροχούς σε μαύρο φινίρισμα αλουμινίου.

Νέα εντυπωσιακά χρώματα

Το νέο PEUGEOT 308 παρουσιάζεται με την ολοκαίνουργια απόχρωση Lagoa Blue, κομψή αλλά και δυναμική.

Η γκάμα του 308 SW εμπλουτίζεται με το εμβληματικό Ingaro Blue, γνωστό και αγαπητό από άλλα μοντέλα της μάρκας.

Η αίσθηση της κομψότητας

Εσωτερικός διάκοσμος: φιλόξενος και αρμονικά σχεδιασμένος

Ο δυναμισμός της εξωτερικής σχεδίασης αντικατοπτρίζεται στο εσωτερικό: οι γραμμές είναι καθαρές, αρμονικές και ενσωματώνουν άψογα τον πίνακα οργάνων, την κεντρική οθόνη αφής 10” και τα κύρια χειριστήρια.

Η έξυπνη αρχιτεκτονική του ταμπλό ελευθερώνει χώρο προς όφελος των εμπρός επιβατών. Υλικά υψηλής ποιότητας, όπως το γνήσιο αλουμίνιο και η Alcantara®, ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας.

Νέα κομψά γραφικά για τον πίνακα οργάνων

Όλα τα νέα PEUGEOT 308 διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων στάνταρ, με νέα 3D γραφικά (έκδοση GT), τα οποία συμβάλλουν στην οδηγική απόλαυση μέσω της κομψότητας, της ευκρίνειας και της βέλτιστης αναγνωσιμότητας.

Πέντε i-Toggles για πιο διαισθητικό έλεγχο

Ενσωματωμένα σε μια κομψή μαύρη λωρίδα κάτω από την κεντρική οθόνη αφής, τα πέντε i-Toggles επιτρέπουν στους χρήστες να διαμορφώνουν συντομεύσεις στις προτιμώμενες ρυθμίσεις τους για ορισμένες λειτουργίες: κλιματισμός, τηλεφωνικές επαφές, ραδιοφωνικός σταθμός, πλοήγηση στο σπίτι κ.λ.π.

Προσαρμόσιμος ατμοσφαιρικός φωτισμός

Με προσοχή στη λεπτομέρεια, τα νέα 308 διαθέτουν 8 επιλογές χρωμάτων στον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που εκτείνεται από το ταμπλό έως τα πλαϊνά πάνελ των θυρών.

Νέο PEUGEOT 308 SW, τόσο πρακτικό όσο και κομψό

Το νέο PEUGEOT 308 SW προσφέρει εξαιρετική πρακτικότητα χάρη στα καθίσματα της δεύτερης σειράς που μπορούν να χωριστούν σε τρία μέρη (40/20/40) με τα χειριστήρια αναδίπλωσης προσβάσιμα από το πορτμπαγκάζ.

Στο νέο PEUGEOT 308 SW Hybrid, στις εκδόσεις Allure και GT, το διπλό δάπεδο του χώρου αποσκευών προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση, με όγκο που κυμαίνεται από 598 λίτρα έως 1487 λίτρα. Επιπλέον, το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών διευκολύνει την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ όταν κρατάτε στα χέρια σας πολλά πράγματα.

ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Περισσότερο από ποτέ, τα νέα PEUGEOT 308 συνεχίζουν την κληρονομιά των μοντέλων PEUGEOT στην κατηγορία C, προσφέροντας εξαιρετική οδηγική απόλαυση.

Αφοσιωμένο στην οδηγική απόλαυση

Δυναμική συμπεριφορά που θέτει τα στάνταρ

Κληρονομώντας τη φημισμένη τεχνογνωσία της PEUGEOT στην οδική συμπεριφορά, τα νέα PEUGEOT 308 ξεχωρίζουν για την ευελιξία, το δυναμισμό και τη σταθερότητά τους. Η εμπειρία οδήγησης ενισχύεται από τη χαμηλή θέση οδήγησης και την εξαιρετική ποιότητα φιλτραρίσματος κραδασμών από τις αναρτήσεις.

PEUGEOT i-Cockpit® που απογειώνει την απόλαυση

Βασικό στοιχείο της οδηγικής απόλαυσης της Peugeot, το διάσημο PEUGEOT i-Cockpit® φτάνει σε μία από τις πιο εκλεπτυσμένες εκφράσεις του στο νέα PEUGEOT 308. Με head-up πίνακα οργάνων, συμπαγές τιμόνι… Τα πάντα είναι φυσικά τοποθετημένα μπροστά από τα μάτια και τα χέρια του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του ταμπλό, το οποίο είναι ελαφρώς προσανατολισμένο προς τον οδηγό.

Μια ολοκληρωμένη επιλογή κινητήρων

Ακόμα πιο βιώσιμο το νέο PEUGEOT E-308, με αυξημένη αυτονομία

Για να ενθαρρύνει τους πελάτες της στη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση, στο νέο E-308, η PEUGEOT προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης σύστημα μετάδοσης κίνησης με αυξημένη αυτονομία. Μια εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του PEUGEOT E-308, που ήδη κατατάσσεται ως το 2ο πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην αγορά (πίσω μόνο από το E-208) στο γερμανικό ADAC Ecotest 2024.

Ο ηλεκτροκινητήρας 115 kW (156 hp) με ροπή 270 Nm προσφέρει δυναμική επιτάχυνση. Συνδυάζεται με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή) που λειτουργεί στα 400 Volts.

Η αναγεννητική πέδηση με 3 επιλογές στην ανάκτηση ενέργειας επιτρέπει μια ομαλότερη οδηγική εμπειρία. Χρησιμοποιώντας τα paddles πίσω από το συμπαγές τιμόνι, ο οδηγός μπορεί εύκολα να ρυθμίσει την ανάκτηση της ενέργειας σε 3 επίπεδα, ο αριστερός μοχλός αυξάνει την αναγέννηση και ο δεξιός την μειώνει… Τα τρία επίπεδα αναγέννησης είναι: Χαμηλή (-0.8 m/s²) για αίσθηση επιβράδυνσης όπως σε θερμικό κινητήρα, μέτρια (-1,3 m/s²) για αυξημένη επιβράδυνση κατά την απελευθέρωση του πεντάλ γκαζιού και, αυξημένη (-1,8 m/s²) για μέγιστη επιβράδυνση κατά την απελευθέρωση του πεντάλ γκαζιού και, συνεπώς, μέγιστη αναγέννηση. Τα δύο τελευταία επίπεδα ενεργοποιούν αυτόματα τα πίσω φώτα στοπ.

Τα νέα PEUGEOT E-308 προσφέρουν εκτεταμένη αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), τοποθετώντας τα έτσι στην κορυφή της κατηγορίας. Αυτή η επίδοση, που αντιπροσωπεύει πρόοδο 34 km σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, έχει επιτευχθεί μέσω σχολαστικής εργασίας στην αποδοτικότητα.

O τριφασικός on-board φορτιστής διατίθεται στάνταρ με ισχύ 11 kW. Από δημόσιο σταθμό φόρτισης (DC) 100 kW, είναι δυνατή η φόρτιση από 20% σε 80% σε 32 λεπτά. Η υποδοχή φόρτισης είναι συμβατή με λειτουργία V2L.

Plug-in Hybrid: Δύναμη και ευελιξία

Το νέο PEUGEOT 308 Plug-in Hybrid 195 hp συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 hp) με έναν υπερτροφοδοτούμενο 4-κύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων 150 hp (110 kW), αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 195 hp (143 kW). Το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων e-DCS7 εγγυάται γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.

Το νέο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει μπαταρία 17,2 kWh που παρέχει επιπλέον 20 km αυτονομίας, προσφέροντας 100% ηλεκτρική αυτονομία 85 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP). Μπορεί να επαναφορτιστεί σε μόλις 2 ώρες και 5 λεπτά (φορτιστής 7,4 kW) ή σε 7 ώρες και 25 λεπτά χρησιμοποιώντας μια απλή οικιακή πρίζα (10 A, 2,3 kW).

Hybrid: Δυναμισμός με απλότητα

Για όσους κάνουν τα πρώτα βήματα στον εξηλεκτρισμό, το νέο PEUGEOT 308 προσφέρεται με ένα υβριδικό σύστημα κίνησης 145 ίππων σε συνδυασμό με 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6.

Χάρη σε μια μπαταρία που φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία παρέχει μια επιπλέον ώθηση ροπής για ιδιαίτερα δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα ελεγχόμενη κατανάλωση (4,7 έως 5 l/100 km ανάλογα με το μοντέλο, συνδυασμένος κύκλος WLTP). Στις αστικές περιοχές, τα PEUGEOT 308 και 308 SW Hybrid 145 μπορούν να οδηγηθούν έως και το 50% του χρόνου σε 100% ηλεκτρική λειτουργία μηδενικών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης.

Απόλαυση για όλους τους επιβάτες

Καθίσματα αφιερωμένα στην ευεξία

Τα νέα PEUGEOT 308 διαθέτουν σπορ εμπρός καθίσματα, με κομψή σχεδίαση και εξαιρετική στήριξη. Τα καθίσματα που φέρουν την πιστοποίηση AGR — μια διάκριση που απονέμεται από ανεξάρτητη ένωση ιατρών και επαγγελματιών υγείας για τις εργονομικές τους ιδιότητες και το ευρύ φάσμα προσαρμογών — διατίθενται προαιρετικά στις εκδόσεις Allure και GT. Στις ίδιες εκδόσεις, προσφέρονται επίσης προαιρετικά οι λειτουργίες μασάζ και θέρμανσης για τα εμπρός καθίσματα.

Ένας ιδιαίτερα πλούσιος εξοπλισμός άνεσης

Τα νέα PEUGEOT 308 θέτουν τα υψηλότερα πρότυπα στην κατηγορία τους αναφορικά με τον εξοπλισμό άνεσης.

Το σύστημα AQS (Air Quality System) (έκδοση GT) παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιεί αυτόματα την ανακύκλωση αέρα. Αυτό το σύστημα συμπληρώνεται από το Clean Cabin, το οποίο επεξεργάζεται τον αέρα φιλτράροντας επιβλαβή αέρια και σωματίδια, βελτιώνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

Για βέλτιστη άνεση, η εφαρμογή MyPEUGEOT για smartphone επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό του συστήματος κλιματισμού/θέρμανσης του αυτοκινήτου, ώστε η καμπίνα να έχει την ιδανική θερμοκρασία από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το ταξίδι. Προαιρετικά, μία γυάλινη ηλιοροφή επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν τον φυσικό φωτισμό.

Για μια εξαιρετική μουσική εμπειρία, διατίθεται προαιρετικά το σύστημα Hi-Fi Focal® Premium, αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της PEUGEOT και των ομάδων της Focal®, ενός γαλλικού οίκου ειδικό στον ήχο υψηλών προδιαγραφών. Αποτελείται από 10 ηχεία με αποκλειστικές πατενταρισμένες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με ενισχυτή 12 καναλιών 690 W.

Τα νέα PEUGEOT 308 διατίθενται στάνταρ με πλήρη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ασύρματου mirroring smartphone για Apple CarPlay και Android Auto και τέσσερις θύρες USB-C (δύο στα εμπρός και δύο στα πίσω καθίσματα).

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Τα νέα PEUGEOT 308 είναι η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της εμπειρίας της PEUGEOT στην κατηγορία C.

Γαλλική ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Μοναδικοί συνδυασμοί υλικών

Όλα τα νέα PEUGEOT 308 (Allure & GT) διαθέτουν μοναδικά υφάσματα καθισμάτων που είναι ιδιαίτερα κομψά και υψηλής ποιότητας. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και φινέτσα, ο εξοπλισμός GT μπορεί να επωφεληθεί από επενδύσεις σε Alcantara®.



Η κομψότητα των γνήσιων διακοσμητικών αλουμινίου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των PEUGEOT 308. Διαθέσιμα στην έκδοση GT, εκτείνονται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, συνεχίζονται στις πόρτες δημιουργώντας εφέ περιτύλιξης, ενώ εμφανίζονται επίσης στην κεντρική κονσόλα.

Φινέτσα σε κάθε λεπτομέρεια

Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε κάθε άκρο του κάτω μέρους του πίσω προφυλακτήρα καλύπτονται τώρα με μια ιδιαίτερα κομψή μαύρη λάκα. Για διαχρονική μοντέρνα εμφάνιση, τα νέα PEUGEOT 308 δεν διαθέτουν πλέον χρωμιώσεις. Τέλος, φέρουν τα νέα μονογράμματα PEUGEOT, που συνδυάζουν απλότητα και εκλεπτυσμό

Υψηλό επίπεδο ανακυκλωσιμότητας

Τα νέα PEUGEOT 308 και 308 SW θέτουν νέα πρότυπα βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας πάνω από 30% πράσινα υλικά (ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα) στην κατασκευή τους. Περισσότερα από 30 πολυμερή συστατικά, όπως το ταμπλό από ίνες κάνναβης και ανακυκλωμένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε προφυλακτήρες και χώρους αποθήκευσης, υπογραμμίζουν αυτή την οικολογική δέσμευση.

Όλα τα οχήματά μας πληρούν αυστηρά κριτήρια έγκρισης τύπου, με 85% ανακυκλωσιμότητα κατά βάρος και 95% δυνατότητα ανάκτησης.

Το PEUGEOT 308 χρησιμοποιεί 31% ανακυκλωμένα υλικά (405 κιλά), με 34% χάλυβα και 58% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, καθώς και 40 κιλά ανακυκλωμένα πολυμερή και βιοϋλικά.

Το PEUGEOT 308 SW διαθέτει επίσης 31% ανακυκλωμένα υλικά (423 kg), με 33% χάλυβα και 58% ανακυκλωμένο αλουμίνιο και 40% ανακυκλωμένα πολυμερή και βιοϋλικά.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν τη δέσμευση της PEUGEOT για το περιβάλλον, καθιστώντας τα νέα PEUGEOT 308 και 308 SW υπεύθυνες επιλογές για τους καταναλωτές.

Η τεχνογνωσία του «Μade in France»

Το νέο στυλ των PEUGEOT 308 σχεδιάστηκε από τις ομάδες σχεδίασης της PEUGEOT που βρίσκονται στο Βελιζί, στην περιοχή του Παρισιού. Όλα τα νέα PEUGEOT 308 συναρμολογούνται στο ιστορικό εργοστάσιο του Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία.

Ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για απόλυτη ηρεμία

Απομακρυσμένες ενημερώσεις

Τα νέα PEUGEOT 308 επωφελούνται από απομακρυσμένες ενημερώσεις λογισμικού, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν πάντα τις πιο πρόσφατες εξελίξεις χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τον αντιπρόσωπό τους.

Η τελευταία γενιά πληροφοριακών συστημάτων και συνδεδεμένων υπηρεσιών της PEUGEOT

Τα νέα PEUGEOT 308 στις εκδόσεις Style και Allure διαθέτουν στάνταρ το σύστημα infotainment PEUGEOT i-Connect®, προσφέροντας πλήρη συνδεσιμότητα μέσω της λειτουργίας ασύρματου mirroring (Apple CarPlay/Android Auto). Επωφελούνται επίσης από το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT ONE* : ειδοποίηση για την κατάσταση του οχήματος και την συντήρησή του που αποστέλλονται στο smartphone του οδηγού μέσω της εφαρμογής MyPeugeot, e-Coaching μέσω συμβουλών που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου για βελτιστοποίηση της οδήγησης σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, e-ROUTES για προγραμματισμό ταξιδιών, κ.α.

Η τεχνολογική εμπειρία ολοκληρώνεται με τα νέα PEUGEOT 308 GT με το σύστημα PEUGEOT i-Connect® Advanced, που διαθέτει υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη πλοήγηση TomTom. Επίσης, προσφέρουν το πακέτο συνδεδεμένων υπηρεσιών PEUGEOT CONNECT PLUS**, που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT συνδεδεμένη με τον φωνητικό βοηθό της PEUGEOT, απομακρυσμένες εντολές μέσω της εφαρμογής MyPeugeot (βλέπε παρακάτω), Trip Planner (βλέπε παρακάτω), γεωεντοπισμό οχήματος κ.ά.

*Δωρεάν συνδρομή για 10 χρόνια.

**Δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή για 6 μήνες.

Εφαρμογή MyPeugeot για να παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι

Η εφαρμογή My PEUGEOT για smartphone επιτρέπει στον χρήστη των νέων PEUGEOT 308 και 308 SW να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος με το όχημά του και να έχει πρόσβαση σε πολλές απομακρυσμένες λειτουργίες:

Λήψη ειδοποιήσεων για τυχόν ανάγκες συντήρησης, προγραμματισμός ραντεβού απευθείας με τον έμπορο PEUGEOT και πρόσβαση στο βιβλίο συντήρησης του αυτοκινήτου μέσω της εφαρμογής.

για τυχόν ανάγκες συντήρησης, προγραμματισμός ραντεβού απευθείας με τον έμπορο PEUGEOT και πρόσβαση στο βιβλίο συντήρησης του αυτοκινήτου μέσω της εφαρμογής. Γεωεντοπισμός του οχήματος, για παράδειγμα όταν είναι σταθμευμένο σε απόμακρο δρόμο.*

για παράδειγμα όταν είναι σταθμευμένο σε απόμακρο δρόμο.* Απομακρυσμένος χειρισμός κλειδώματος θυρών και ενεργοποίηση φώτων ή κόρνας για εντοπισμό του αυτοκινήτου.*

κλειδώματος θυρών και ενεργοποίηση φώτων ή κόρνας για εντοπισμό του αυτοκινήτου.* Εκκίνηση ή προγραμματισμός θερμικής προετοιμασίας (κλιματισμού). Πέρα από την άνεση, αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αυτονομίας των plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών εκδόσεων, προβλέποντας την προετοιμασία της θερμοκρασίας της μπαταρίας όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.*

Πέρα από την άνεση, αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της αυτονομίας των plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών εκδόσεων, προβλέποντας την προετοιμασία της θερμοκρασίας της μπαταρίας όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.* Προβολή, προγραμματισμός, εκκίνηση ή αναβολή φόρτισης της μπαταρίας για plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας περιττή κατανάλωση.*

* Διαθέσιμη με το πακέτο PEUGEOT CONNECT PLUS.

Μια ολοκληρωμένη και βελτιστοποιημένη ηλεκτρική εμπειρία

Για να εξασφαλίσει απόλυτη ηρεμία για τους πελάτες της, η PEUGEOT προσφέρει το Trip Planner στο νέο PEUGEOT E-308. Ενσωματωμένο στο συνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης και στις υπηρεσίες PEUGEOT CONNECT PLUS, αυτό το σύστημα σχεδιάζει βέλτιστα ταξίδια για να μεγιστοποιήσει την αυτονομία του αυτοκινήτου και να διευκολύνει τη φόρτιση. Για τον υπολογισμό της ιδανικής διαδρομής, το σύστημα λαμβάνει υπόψη την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας κατά την αναχώρηση, το επιθυμητό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας κατά την άφιξη και τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης προς τον προορισμό, ενσωματώνοντας προβλέψιμη κατανάλωση ενέργειας (βάσει κριτηρίων όπως η ταχύτητα, η κυκλοφορία, ο τύπος του δρόμου και το υψόμετρο).

Η λειτουργία “περιορισμός φόρτισης στο 80%”, διαθέσιμη σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου φόρτισης στις καθημερινές ανάγκες.

Η φόρτιση σε δημόσιους σταθμούς διευκολύνεται από τη νέα λειτουργία “Plug & Charge”: ο σταθμός αναγνωρίζει αυτόματα το αυτοκίνητο μόλις συνδεθεί το καλώδιο φόρτισης, χωρίς την ανάγκη κάρτας, εφαρμογής ή τραπεζικής κάρτας για πληρωμή. Το κόστος της καταναλωθείσας ενέργειας χρεώνεται απευθείας από τον λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Ο πελάτης έχει πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες μέσω της κεντρικής οθόνης των νέων PEUGEOT 308 ή της εφαρμογής Free2Move Charge. Η νέα λειτουργία “Plug & Charge” είναι ήδη διαθέσιμη σε περισσότερους από 10.000 σταθμούς φόρτισης στην κεντρική Ευρώπη – κυρίως σε κύριους οδικούς άξονες – και αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Τα νέα PEUGEOT E-308 είναι εξοπλισμένα με προεγκατάσταση για τη λειτουργία V2L, επιτρέποντας στην μπαταρία υψηλής τάσης του αυτοκινήτου να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Για παράδειγμα, ηλεκτρικό ποδήλατο ή κινητό φωτισμό ή φορητό ψυγείο. Το σύστημα μπορεί να παρέχει έως 3,5 kW και 16 A. Ο αντάπτορας για την τροφοδοσία εξωτερικού εξοπλισμού διατίθεται ως αξεσουάρ από το δίκτυο διανομέων της PEUGEOT.

