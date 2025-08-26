Τέλη Κυκλοφορίας: Αυτά τα αυτοκίνητα απαλλάσσονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με νέα υπουργική απόφαση, οχήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής χρήσης απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Δες ποιες κατηγορίες καλύπτονται και πώς γίνεται η διαδικασία.
Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ φέρνει σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπογράφεται από τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα (Οικονομίας & Οικονομικών) και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη (Εσωτερικών), και εξειδικεύει το άρθρο 24 του ν. 4873/2021.
Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα ειδικής χρήσης που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν την κοινωνία.
