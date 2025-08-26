search
Τέλη Κυκλοφορίας: Αυτά τα αυτοκίνητα απαλλάσσονται

26.08.2025 13:33
teli-kikloforias_2608_1920-1080_new

Με νέα υπουργική απόφαση, οχήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής χρήσης απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Δες ποιες κατηγορίες καλύπτονται και πώς γίνεται η διαδικασία.

  • Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.
  • Η απόφαση καλύπτει ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας, πολιτιστικά οχήματα και ειδικά λεωφορεία.
  • Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με αυτόματο έλεγχο στο Μητρώο Ο.Κοι.Π.
  • Η απαλλαγή χάνεται σε περίπτωση διαγραφής ή αναστολής από το μητρώο.

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ φέρνει σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπογράφεται από τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα (Οικονομίας & Οικονομικών) και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη (Εσωτερικών), και εξειδικεύει το άρθρο 24 του ν. 4873/2021.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα ειδικής χρήσης που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν την κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

