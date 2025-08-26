Τέλη Κυκλοφορίας: Αυτά τα αυτοκίνητα απαλλάσσονται

Με νέα υπουργική απόφαση, οχήματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής χρήσης απαλλάσσονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Δες ποιες κατηγορίες καλύπτονται και πώς γίνεται η διαδικασία.

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών.

οχήματα κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών. Η απόφαση καλύπτει ασθενοφόρα, οχήματα ΑμεΑ, κινητές μονάδες υγείας, πολιτιστικά οχήματα και ειδικά λεωφορεία.

Η αίτηση γίνεται μέσω ΔΟΥ και ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ , με αυτόματο έλεγχο στο Μητρώο Ο.Κοι.Π.

, με αυτόματο έλεγχο στο Μητρώο Ο.Κοι.Π. Η απαλλαγή χάνεται σε περίπτωση διαγραφής ή αναστολής από το μητρώο.

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ φέρνει σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υπογράφεται από τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα (Οικονομίας & Οικονομικών) και Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη (Εσωτερικών), και εξειδικεύει το άρθρο 24 του ν. 4873/2021.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα ειδικής χρήσης που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αλλά υπηρετούν την κοινωνία.

